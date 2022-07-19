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Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну
Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну - РИА Новости, 19.07.2022
Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну
Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:54
2022-07-19T19:54
владимир путин
экономика
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
иран
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море". "При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - сказал Путин.
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владимир путин, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, иран, тегеран (город)
19:54 19.07.2022
 
Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну

Путин на встрече с Эрдоганом положительно оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море". "При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - сказал Путин.
Машина выгружает зерно на ОАО Мелитопольский элеватор в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
10:19
В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна
 
Владимир ПутинЭкономикаРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияИранТегеран (город)
 
 
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