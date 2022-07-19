https://ria.ru/20220719/zerno-1803553883.html

Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну

Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну - РИА Новости, 19.07.2022

Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну

Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:54

2022-07-19T19:54

2022-07-19T19:54

владимир путин

экономика

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

иран

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море". "При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220719/zerno-1803383141.html

турция

россия

иран

тегеран (город)

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владимир путин, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, иран, тегеран (город)