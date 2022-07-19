https://ria.ru/20220719/zerno-1803553883.html
Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну
Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну - РИА Новости, 19.07.2022
Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну
Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:54
2022-07-19T19:54
2022-07-19T19:54
владимир путин
экономика
реджеп тайип эрдоган
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иран
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море". "При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220719/zerno-1803383141.html
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владимир путин, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, иран, тегеран (город)
Путин положительно оценил продвижение переговоров по украинскому зерну
Путин на встрече с Эрдоганом положительно оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна