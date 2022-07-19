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Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся в августе - РИА Новости, 19.07.2022
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Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся в августе
Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся в августе - РИА Новости, 19.07.2022
Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся в августе
Минсельхоз РФ в августе начнет закупки зерна в государственный интервенционный фонд, сообщается в Telegram-канале министерства. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:06
2022-07-19T14:06
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ в августе начнет закупки зерна в государственный интервенционный фонд, сообщается в Telegram-канале министерства."В следующем месяце Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи", - говорится в сообщении.В 2022 году в рамках государственных интервенций планируется закупить до 1 миллиона тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России."В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 миллионов тонн. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям. Это позволит охлаждать рынок и сохранять стабильную ситуацию", - говорится в сообщении.В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. В планах Минсельхоза - сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.
https://ria.ru/20220719/zerno-1803394539.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
14:06 19.07.2022
 
Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся в августе

Минсельхоз начнет закупки зерна в государственный интервенционный фонд в августе

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ в августе начнет закупки зерна в государственный интервенционный фонд, сообщается в Telegram-канале министерства.
"В следующем месяце Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи", - говорится в сообщении.
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В 2022 году в рамках государственных интервенций планируется закупить до 1 миллиона тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России.
"В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 миллионов тонн. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям. Это позволит охлаждать рынок и сохранять стабильную ситуацию", - говорится в сообщении.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. В планах Минсельхоза - сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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