https://ria.ru/20220719/zerno-1803452331.html

Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся в августе

Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся в августе - РИА Новости, 19.07.2022

Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся в августе

Минсельхоз РФ в августе начнет закупки зерна в государственный интервенционный фонд, сообщается в Telegram-канале министерства. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:06

2022-07-19T14:06

2022-07-19T14:06

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ в августе начнет закупки зерна в государственный интервенционный фонд, сообщается в Telegram-канале министерства."В следующем месяце Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи", - говорится в сообщении.В 2022 году в рамках государственных интервенций планируется закупить до 1 миллиона тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России."В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 миллионов тонн. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям. Это позволит охлаждать рынок и сохранять стабильную ситуацию", - говорится в сообщении.В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. В планах Минсельхоза - сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.

https://ria.ru/20220719/zerno-1803394539.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)