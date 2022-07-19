https://ria.ru/20220719/vybory-1803512358.html

Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов премьера Британии

Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов премьера Британии - РИА Новости, 19.07.2022

Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов премьера Британии

В следующий тур выборов на пост премьер-министра Великобритании прошли экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:06

2022-07-19T17:06

2022-07-19T18:00

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лиз трасс

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риши сунак

пенни мордонт

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В следующий тур выборов на пост премьер-министра Великобритании прошли экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс, из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Трансляцию вел телеканал Sky News.Наибольшее число голосов вновь набрал Риши Сунак (118), за ним следуют Пенни Мордонт (92) и Лиз Трасс (86).Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из которых отсеялись на более ранних этапах.Следующие туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. После этого победителя из двух "финалистов" выберут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220719/sunak-1803494954.html

https://ria.ru/20220719/vybory-1803469463.html

https://ria.ru/20220718/britaniya-1803178118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, европа, риши сунак, пенни мордонт