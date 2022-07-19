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Экс-госслужащий ЕС оценил шансы Трасс стать премьером Великобритании

Экс-госслужащий ЕС оценил шансы Трасс стать премьером Великобритании - РИА Новости, 19.07.2022

Экс-госслужащий ЕС оценил шансы Трасс стать премьером Великобритании

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс станет новым премьер-министром страны, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:50

2022-07-19T14:50

2022-07-19T14:52

борис джонсон

великобритания

лиз трасс

в мире

риши сунак

выборы

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс станет новым премьер-министром страны, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул.По мнению эксперта, главными претендентами на пост премьера помимо Трасс на данный момент являются экс-глава минфина Британии Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, о которой недавно появилась новая информация. "Мордонт на самом деле не служила в ВМС, она только проходила там подготовку, помимо этого возникли другие вопросы по поводу остальной части ее программы обучения, так что я думаю, что она выйдет (из гонки)", - заключил Коул.По словам эксперта, четвертый кандидат в премьеры - замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, не надеется заместить Джонсона, вместо этого она "скорее всего будет бороться за место в кабинете министров или за свою будущую карьеру". "Что касается Сунака, то он очень богат, и это не очень хорошо воспринимается членами партии. Это не зависть, а убеждение, что премьер-министр Великобритании не должен быть мультимиллионером. Более того, многие воспринимают его как одного из "предателей", действия которых привели к смещению Бориса Джонсона. Это не поможет ему получить высшую должность. В любом случае, мы вскоре это узнаем, и кто бы ни получил этот пост, он или она подходят для предстоящих задач", - высказал свое мнение Коул.Во вторник пройдет четвертый тур выборов премьер-министра Великобритании.По результатам голосования в понедельник в четвертый тур удалось пройти экс-главе минфина Риши Сунак (115), замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (82), главе МИД Лиз Трасс (71) и бывшей замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58).Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, семь из которых отсеялись на более ранних этапах. Следующие туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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борис джонсон, великобритания, лиз трасс, в мире, риши сунак, выборы