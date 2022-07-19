https://ria.ru/20220719/vstrecha-1803548120.html

Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране

Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране - РИА Новости, 19.07.2022

Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:20

2022-07-19T19:20

2022-07-19T20:06

владимир путин

россия

реджеп тайип эрдоган

турция

иран

тегеран (город)

экономика

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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.В частности, президенты затронули проблему вывоза зерна из черноморских портов. Российский лидер поблагодарил коллегу за посреднические усилия. Он добавил, что не все вопросы еще решены, но движение в нужном направлении есть."Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы", — сказал Путин.Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него". Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, главы государств обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.После этого начнется трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси назвал визит Путина поворотным этапом в том, что касается развития отношений между Москвой и Тегераном а также регионального и международного сотрудничества

https://ria.ru/20220719/otnosheniya-1803219526.html

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россия

турция

иран

тегеран (город)

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владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган, турция, иран, тегеран (город), экономика