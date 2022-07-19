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Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране
Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране - РИА Новости, 19.07.2022
Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:20
2022-07-19T20:06
владимир путин
россия
реджеп тайип эрдоган
турция
иран
тегеран (город)
экономика
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.В частности, президенты затронули проблему вывоза зерна из черноморских портов. Российский лидер поблагодарил коллегу за посреднические усилия. Он добавил, что не все вопросы еще решены, но движение в нужном направлении есть."Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы", — сказал Путин.Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него". Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, главы государств обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.После этого начнется трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси назвал визит Путина поворотным этапом в том, что касается развития отношений между Москвой и Тегераном а также регионального и международного сотрудничества
https://ria.ru/20220719/otnosheniya-1803219526.html
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владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган, турция, иран, тегеран (город), экономика
19:20 19.07.2022 (обновлено: 20:06 19.07.2022)
 
Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, президенты затронули проблему вывоза зерна из черноморских портов. Российский лидер поблагодарил коллегу за посреднические усилия. Он добавил, что не все вопросы еще решены, но движение в нужном направлении есть.
"Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы", — сказал Путин.

Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него".
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
03:20
Межгосударственные отношения России и Турции
Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, главы государств обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.
После этого начнется трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси назвал визит Путина поворотным этапом в том, что касается развития отношений между Москвой и Тегераном а также регионального и международного сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
17:13
Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений
 
Владимир ПутинРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияИранТегеран (город)Экономика
 
 
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