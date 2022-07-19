19:20 19.07.2022 (обновлено: 20:06 19.07.2022)
Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, президенты затронули проблему вывоза зерна из черноморских портов. Российский лидер поблагодарил коллегу за посреднические усилия. Он добавил, что не все вопросы еще решены, но движение в нужном направлении есть.
"Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы", — сказал Путин.
Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него".
Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него".
Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, главы государств обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси назвал визит Путина поворотным этапом в том, что касается развития отношений между Москвой и Тегераном а также регионального и международного сотрудничества