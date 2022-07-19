https://ria.ru/20220719/ukraina-1803472348.html

В Киеве пригрозили чиновникам из России, посещающим освобожденные районы

В Киеве пригрозили чиновникам из России, посещающим освобожденные районы - РИА Новости, 19.07.2022

В Киеве пригрозили чиновникам из России, посещающим освобожденные районы

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил, что поездки российских чиновников на освобождённые от киевского режима территории не... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:00

2022-07-19T15:00

2022-07-19T15:05

специальная военная операция на украине

валерий фальков

сергей кравцов

херсонская область

россия

запорожская область

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил, что поездки российских чиновников на освобождённые от киевского режима территории не останутся без ответа."Официальные лица из администрации (президента РФ Владимира – ред.) Путина периодически посещают оккупированные территории... Довольно рискованно... Украинский ответ обязательно последует", - написал Подоляк в соцсетях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.С момента освобождения эти территории посещали многие российские высокопоставленные лица, в том числе министры образования и науки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак и другие.

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798580400.html

херсонская область

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валерий фальков, сергей кравцов, херсонская область , россия, запорожская область