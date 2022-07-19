15:00 19.07.2022 (обновлено: 15:05 19.07.2022)
В Киеве пригрозили чиновникам из России, посещающим освобожденные районы
Советник Зеленского Подоляк пригрозил чиновникам, приезжающим на освобожденные территории
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил, что поездки российских чиновников на освобождённые от киевского режима территории не останутся без ответа.
"Официальные лица из администрации (президента РФ Владимира – ред.) Путина периодически посещают оккупированные территории... Довольно рискованно... Украинский ответ обязательно последует", - написал Подоляк в соцсетях.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
С момента освобождения эти территории посещали многие российские высокопоставленные лица, в том числе министры образования и науки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак и другие.