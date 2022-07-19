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Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР
Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022
Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР
Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник выразил мнение, что уволенный глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:37
2022-07-19T13:37
в мире
ирина венедиктова
украина
днепропетровская область
верховная рада украины
иван баканов
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник выразил мнение, что уволенный глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не принимал решений, не посоветовавшись с Владимиром Зеленским.Верховная рада во вторник уволила Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины. За его отстранение от должности главы СБ проголосовали 265 депутатов, увольнение поддержал профильный комитет Верховной рады. Также во вторник на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко."Ближайший друг Зеленского пошёл на выход. Вы же не допускаете мысли, что какие-то более-менее значимые решения он принимал, не посоветовавшись с Зеленским. Зеленский рубит свой хвост по частям и ситуативно передаёт кураторство всего силового блока под Ермака (главу офиса Зеленского – ред.)", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.
https://ria.ru/20220719/bakanov-1803386174.html
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803431602.html
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в мире, ирина венедиктова, украина, днепропетровская область, верховная рада украины, иван баканов
13:37 19.07.2022
 
Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что глава СБУ Баканов не принимал решений без согласования с Зеленским

© Фото : Служба безпеки УкраїниИван Баканов
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Служба безпеки України
Иван Баканов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник выразил мнение, что уволенный глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не принимал решений, не посоветовавшись с Владимиром Зеленским.
Верховная рада во вторник уволила Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины. За его отстранение от должности главы СБ проголосовали 265 депутатов, увольнение поддержал профильный комитет Верховной рады. Также во вторник на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
10:30
Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ
"Ближайший друг Зеленского пошёл на выход. Вы же не допускаете мысли, что какие-то более-менее значимые решения он принимал, не посоветовавшись с Зеленским. Зеленский рубит свой хвост по частям и ситуативно передаёт кураторство всего силового блока под Ермака (главу офиса Зеленского – ред.)", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
13:01
Рада поддержала прекращение полномочий генпрокурора Венедиктовой
 
В миреИрина ВенедиктоваУкраинаДнепропетровская областьВерховная Рада УкраиныИван Баканов
 
 
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