https://ria.ru/20220719/ukraina-1803444711.html

Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР

Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022

Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР

Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник выразил мнение, что уволенный глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:37

2022-07-19T13:37

2022-07-19T13:37

в мире

ирина венедиктова

украина

днепропетровская область

верховная рада украины

иван баканов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803417254_0:4:800:454_1920x0_80_0_0_74be1729eafa422203e3ac4a833fd52a.jpg

ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник выразил мнение, что уволенный глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не принимал решений, не посоветовавшись с Владимиром Зеленским.Верховная рада во вторник уволила Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины. За его отстранение от должности главы СБ проголосовали 265 депутатов, увольнение поддержал профильный комитет Верховной рады. Также во вторник на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко."Ближайший друг Зеленского пошёл на выход. Вы же не допускаете мысли, что какие-то более-менее значимые решения он принимал, не посоветовавшись с Зеленским. Зеленский рубит свой хвост по частям и ситуативно передаёт кураторство всего силового блока под Ермака (главу офиса Зеленского – ред.)", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.

https://ria.ru/20220719/bakanov-1803386174.html

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803431602.html

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирина венедиктова, украина, днепропетровская область, верховная рада украины, иван баканов