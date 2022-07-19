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Рада поддержала прекращение полномочий генпрокурора Венедиктовой - РИА Новости, 19.07.2022
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Рада поддержала прекращение полномочий генпрокурора Венедиктовой
Рада поддержала прекращение полномочий генпрокурора Венедиктовой - РИА Новости, 19.07.2022
Рада поддержала прекращение полномочий генпрокурора Венедиктовой
Верховная рада Украины уволила Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора страны, сообщил во вторник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:01
2022-07-19T13:41
в мире
украина
ирина венедиктова
владимир зеленский
верховная рада украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины уволила Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора страны, сообщил во вторник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия."Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой на посту генерального прокурора Украины", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.Арахамия добавил, что Венедиктова "остается в команде" и в будущем продолжит работу на новом месте.По данным украинского депутата Ярослава Железняка, за отставку проголосовали 264 парламентария.В воскресенье Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Ранее во вторник Верховная рада уже уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, "За" проголосовали 265 депутатов.Также во вторник на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.
https://ria.ru/20220719/uvolnenie-1803374605.html
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в мире, украина, ирина венедиктова, владимир зеленский, верховная рада украины, днепропетровская область
13:01 19.07.2022 (обновлено: 13:41 19.07.2022)
 
Рада поддержала прекращение полномочий генпрокурора Венедиктовой

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: Рада уволила Ирину Венедиктову с поста генпрокурора

© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Ирина Венедиктова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины уволила Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора страны, сообщил во вторник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой на посту генерального прокурора Украины", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
09:31
Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой
Арахамия добавил, что Венедиктова "остается в команде" и в будущем продолжит работу на новом месте.
По данным украинского депутата Ярослава Железняка, за отставку проголосовали 264 парламентария.
В воскресенье Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Ранее во вторник Верховная рада уже уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, "За" проголосовали 265 депутатов.
Также во вторник на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
12:15
Верховная рада уволила главу Службы безопасности Украины
 
В миреУкраинаИрина ВенедиктоваВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныДнепропетровская область
 
 
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