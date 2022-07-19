https://ria.ru/20220719/twitter-1803537553.html

Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании

Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании - РИА Новости, 19.07.2022

Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании

Представители Twitter в суде штата Делавэр, рассматривающем требование принудить предпринимателя Илона Маска к реализации сделки по покупке соцсети, заявили,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:40

2022-07-19T18:40

2022-07-19T18:40

в мире

технологии

делавэр

twitter

интернет

илон маск

социальные сети

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Представители Twitter в суде штата Делавэр, рассматривающем требование принудить предпринимателя Илона Маска к реализации сделки по покупке соцсети, заявили, что бизнесмен непростительно хотел навредить компании."Поведение Маска в рамках контракта непростительно", - заявил в ходе предварительного слушания в суде представитель соцсети.Представитель компании заявил, что действия Маска подвергли соцсеть излишнему давлению и повредили ей в глазах общественности. Маск должен приложить все усилия к исполнению сделки, а не делать обратное, пытаясь подорвать ее, заявил представитель.Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен объяснил это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

https://ria.ru/20220717/mask-1803054535.html

https://ria.ru/20220712/tramp-1801874974.html

делавэр

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, технологии, делавэр, twitter, интернет, илон маск, социальные сети, соцсети, сша