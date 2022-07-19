Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании
Представители Twitter в суде обвинили предпринимателя Маска в желании навредить компании
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Представители Twitter в суде штата Делавэр, рассматривающем требование принудить предпринимателя Илона Маска к реализации сделки по покупке соцсети, заявили, что бизнесмен непростительно хотел навредить компании.
"Поведение Маска в рамках контракта непростительно", - заявил в ходе предварительного слушания в суде представитель соцсети.
Представитель компании заявил, что действия Маска подвергли соцсеть излишнему давлению и повредили ей в глазах общественности. Маск должен приложить все усилия к исполнению сделки, а не делать обратное, пытаясь подорвать ее, заявил представитель.
Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен объяснил это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.