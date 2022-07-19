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Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании - РИА Новости, 19.07.2022
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Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании
Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании - РИА Новости, 19.07.2022
Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании
Представители Twitter в суде штата Делавэр, рассматривающем требование принудить предпринимателя Илона Маска к реализации сделки по покупке соцсети, заявили,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:40
2022-07-19T18:40
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илон маск
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соцсети
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Представители Twitter в суде штата Делавэр, рассматривающем требование принудить предпринимателя Илона Маска к реализации сделки по покупке соцсети, заявили, что бизнесмен непростительно хотел навредить компании."Поведение Маска в рамках контракта непростительно", - заявил в ходе предварительного слушания в суде представитель соцсети.Представитель компании заявил, что действия Маска подвергли соцсеть излишнему давлению и повредили ей в глазах общественности. Маск должен приложить все усилия к исполнению сделки, а не делать обратное, пытаясь подорвать ее, заявил представитель.Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен объяснил это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
https://ria.ru/20220717/mask-1803054535.html
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в мире, технологии, делавэр, twitter, интернет, илон маск, социальные сети, соцсети, сша
18:40 19.07.2022
 
Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании

Представители Twitter в суде обвинили предпринимателя Маска в желании навредить компании

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Представители Twitter в суде штата Делавэр, рассматривающем требование принудить предпринимателя Илона Маска к реализации сделки по покупке соцсети, заявили, что бизнесмен непростительно хотел навредить компании.
"Поведение Маска в рамках контракта непростительно", - заявил в ходе предварительного слушания в суде представитель соцсети.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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Маск уволил советника по благотворительности, сообщили СМИ
Представитель компании заявил, что действия Маска подвергли соцсеть излишнему давлению и повредили ей в глазах общественности. Маск должен приложить все усилия к исполнению сделки, а не делать обратное, пытаясь подорвать ее, заявил представитель.
Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен объяснил это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:41
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В миреТехнологииДелавэрTwitterИнтернетИлон МаскСоциальные сетиСоцсетиСША
 
 
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