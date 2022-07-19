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Эрдоган призвал продолжать борьбу против террористов в Сирии
Эрдоган призвал продолжать борьбу против террористов в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Эрдоган призвал продолжать борьбу против террористов в Сирии
Турция считает необходимым продолжение борьбы против террористических организаций в Сирии, в том числе "Рабочей партии Курдистана" (РПК, запрещена в Турции) и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:19
2022-07-19T22:19
2022-07-19T22:19
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КАИР, 19 июл – РИА Новости. Турция считает необходимым продолжение борьбы против террористических организаций в Сирии, в том числе "Рабочей партии Курдистана" (РПК, запрещена в Турции) и ИГ*, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, РПК и ассоциированные с ней организации являются общей проблемой для всех трех стран.По его словам, на данный момент в Турции проживают 3,7 миллиона сирийских беженцев, а в "очищенные от терроризма" регионы Сирии вернулись уже порядка 500 тысяч беженцев.Турецкий лидер также подчеркнул важность работы конституционного комитета Сирии – по его словам, провал в его деятельности равнозначен провалу работы всего "астанинского" процесса.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.* Запрещенная в РФ террористическая организация
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ибрагим калын, сирия, турция, анкара (провинция), в мире, реджеп тайип эрдоган, иран, рабочая партия курдистана
Эрдоган призвал продолжать борьбу против террористов в Сирии
Эрдоган призвал продолжать борьбу против террористов в Сирии, в том числе РПК
КАИР, 19 июл – РИА Новости. Турция считает необходимым продолжение борьбы против террористических организаций в Сирии, в том числе "Рабочей партии Курдистана" (РПК, запрещена в Турции) и ИГ*, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Телль-Рифат и Манбидж в Сирии
стали убежищем террористов, давно настала пора очистить их от терроризма", - заявил Эрдоган в речи по итогам трехстороннего саммита в Тегеране
.
По его словам, РПК и ассоциированные с ней организации являются общей проблемой для всех трех стран.
"ИГ
*, РПК, YPG и другие террористические группировки – борьба против них должна идти непрерывно", - отметил Эрдоган. Он подчеркнул, что курдские группировки должны уйти из регионов в 30-километровой зоне близ границы Турции
.
По его словам, на данный момент в Турции проживают 3,7 миллиона сирийских беженцев, а в "очищенные от терроризма" регионы Сирии вернулись уже порядка 500 тысяч беженцев.
Турецкий лидер также подчеркнул важность работы конституционного комитета Сирии – по его словам, провал в его деятельности равнозначен провалу работы всего "астанинского" процесса.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
заявил, что Анкара
готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск
неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
* Запрещенная в РФ террористическая организация