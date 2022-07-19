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Эрдоган призвал продолжать борьбу против террористов в Сирии

Эрдоган призвал продолжать борьбу против террористов в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022

Эрдоган призвал продолжать борьбу против террористов в Сирии

Турция считает необходимым продолжение борьбы против террористических организаций в Сирии, в том числе "Рабочей партии Курдистана" (РПК, запрещена в Турции) и... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:19

2022-07-19T22:19

2022-07-19T22:19

ибрагим калын

сирия

турция

анкара (провинция)

в мире

реджеп тайип эрдоган

иран

рабочая партия курдистана

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КАИР, 19 июл – РИА Новости. Турция считает необходимым продолжение борьбы против террористических организаций в Сирии, в том числе "Рабочей партии Курдистана" (РПК, запрещена в Турции) и ИГ*, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, РПК и ассоциированные с ней организации являются общей проблемой для всех трех стран.По его словам, на данный момент в Турции проживают 3,7 миллиона сирийских беженцев, а в "очищенные от терроризма" регионы Сирии вернулись уже порядка 500 тысяч беженцев.Турецкий лидер также подчеркнул важность работы конституционного комитета Сирии – по его словам, провал в его деятельности равнозначен провалу работы всего "астанинского" процесса.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20220522/rpk-1790017549.html

сирия

турция

анкара (провинция)

иран

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ибрагим калын, сирия, турция, анкара (провинция), в мире, реджеп тайип эрдоган, иран, рабочая партия курдистана