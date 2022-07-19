https://ria.ru/20220719/sunak-1803494954.html

Социологи оценили шансы Сунака на победу в финале выборов премьера Британии

Социологи оценили шансы Сунака на победу в финале выборов премьера Британии - РИА Новости, 19.07.2022

Социологи оценили шансы Сунака на победу в финале выборов премьера Британии

Фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:20

2022-07-19T16:20

2022-07-19T16:20

в мире

лиз трасс

великобритания

отставка премьер-министра великобритании

пенни мордонт

риши сунак

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих возможных соперников, следует из данных опроса членов консервативной партии, проведенного компанией Yougov.Сунак, который уже на протяжении нескольких туров выборов лидирует по количеству поддержавших его сторонников среди парламентариев из фракции консерваторов, по-видимому, выйдет в финальный этап голосования, где ему будет противостоять еще один кандидат. Сейчас за роль финалистов помимо Сунака борются еще три кандидата - глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Несмотря на лидирующие показатели Сунака на данный момент, опрос показал, что в финале он, вероятно, проиграет любому из этих трех кандидатов.Так, Трасс он проигрывает в соотношении 35% к 54%, Мордонт - 37% к 51%, а Баденок - 34% к 56%.Во вторник в Британии проходит четвертый тур выборов лидера Консервативной партии, который станет и премьером Британии. В четвертом туре участвуют четыре кандидата: Сунак, Трасс, Мордонт и Баденок. По итогам голосования исключат одного кандидата с наименьшим числом голосов.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Опрос проводился 18-19 июля среди 725 членов консервативной партии. Статистическая погрешность не указана.

https://ria.ru/20220719/vybory-1803469463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лиз трасс, великобритания, отставка премьер-министра великобритании, пенни мордонт, риши сунак