22:13 19.07.2022 (обновлено: 23:17 19.07.2022)
Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии
Путин: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии по итогам саммита
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, сообщил Владимир Путин.
"В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике", — сказал он.
В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Кроме того, ситуацию в стране могут урегулировать только сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.
Президенты государств подвергли критике все односторонние незаконные санкции, касающиеся Сирии. Также они подробно рассмотрели ситуацию в Идлибе и договорились продолжать усилия по нормализации обстановки в этой части страны.
Комментируя итоговое заявление и саммит, президент Ирана Раиси заявил, что стороны подтвердили приверженность сохранению территориальной целостности Сирии.
В свою очередь, Путин назвал встречу полезной.
"В деловой и конструктивной атмосфере мы вместе с господином Раиси и господином Эрдоганом предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии", — сказал он.
Российский лидер отметил, что законные власти вернули контроль над большей частью страны, теперь целью сирийского руководства стало Заевфратье. Также Путин, Эрдоган и Раиси призвали международное сообщество наращивать поддержку страны через восстановление инфраструктуры.
Стороны в том числе коснулись работы Конституционного комитета Сирии.
"Разумеется, мы вместе с иранскими и турецкими партнерами в координации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии готовы и далее всячески помогать стабильному и бесперебойному функционированию комитета, сохраняя за "астанинским форматом" лидирующую роль в сирийском урегулировании", — добавил Путин.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018-го в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании Конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.