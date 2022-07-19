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Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
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Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии
Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии
Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, сообщил Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:13
2022-07-19T23:17
владимир путин
в мире
сирия
турция
иран
россия
совет безопасности оон
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, сообщил Владимир Путин.В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Кроме того, ситуацию в стране могут урегулировать только сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.Очередной, 19-й раунд "астанинских" переговоров на высоком уровне будет назначен до конца года, а следующий саммит решено провести в России. Москва, Анкара и Тегеран провели ревизию изменений, прошедших с последней встречи, и подчеркнули актуальность формата.Также Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, в том числе на гражданские объекты. Стороны отвергают попытки создать в стране новые реалии "на земле" и подтверждают намерение бороться с террористами, действующими под разными названиями.Президенты государств подвергли критике все односторонние незаконные санкции, касающиеся Сирии. Также они подробно рассмотрели ситуацию в Идлибе и договорились продолжать усилия по нормализации обстановки в этой части страны.Комментируя итоговое заявление и саммит, президент Ирана Раиси заявил, что стороны подтвердили приверженность сохранению территориальной целостности Сирии.В свою очередь, Путин назвал встречу полезной.Российский лидер отметил, что законные власти вернули контроль над большей частью страны, теперь целью сирийского руководства стало Заевфратье. Также Путин, Эрдоган и Раиси призвали международное сообщество наращивать поддержку страны через восстановление инфраструктуры.Стороны в том числе коснулись работы Конституционного комитета Сирии.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018-го в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании Конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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владимир путин, в мире, сирия, турция, иран, россия, совет безопасности оон
22:13 19.07.2022 (обновлено: 23:17 19.07.2022)
 
Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии

Путин: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии по итогам саммита

© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента России Владимира Путина в Иран
Рабочий визит президента России Владимира Путина в Иран
© POOL
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, сообщил Владимир Путин.

"В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике", — сказал он.

В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Кроме того, ситуацию в стране могут урегулировать только сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.
Очередной, 19-й раунд "астанинских" переговоров на высоком уровне будет назначен до конца года, а следующий саммит решено провести в России. Москва, Анкара и Тегеран провели ревизию изменений, прошедших с последней встречи, и подчеркнули актуальность формата.
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Также Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, в том числе на гражданские объекты. Стороны отвергают попытки создать в стране новые реалии "на земле" и подтверждают намерение бороться с террористами, действующими под разными названиями.
Президенты государств подвергли критике все односторонние незаконные санкции, касающиеся Сирии. Также они подробно рассмотрели ситуацию в Идлибе и договорились продолжать усилия по нормализации обстановки в этой части страны.
Комментируя итоговое заявление и саммит, президент Ирана Раиси заявил, что стороны подтвердили приверженность сохранению территориальной целостности Сирии.
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В свою очередь, Путин назвал встречу полезной.

"В деловой и конструктивной атмосфере мы вместе с господином Раиси и господином Эрдоганом предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии", — сказал он.

Российский лидер отметил, что законные власти вернули контроль над большей частью страны, теперь целью сирийского руководства стало Заевфратье. Также Путин, Эрдоган и Раиси призвали международное сообщество наращивать поддержку страны через восстановление инфраструктуры.
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Стороны в том числе коснулись работы Конституционного комитета Сирии.

"Разумеется, мы вместе с иранскими и турецкими партнерами в координации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии готовы и далее всячески помогать стабильному и бесперебойному функционированию комитета, сохраняя за "астанинским форматом" лидирующую роль в сирийском урегулировании", — добавил Путин.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018-го в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании Конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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