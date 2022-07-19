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Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов - РИА Новости, 19.07.2022
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Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов
Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов - РИА Новости, 19.07.2022
Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов
Политолог Екатерина Шульман* обжаловала отказ суда исключить ее из списка СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости во вторник в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:16
2022-07-19T15:17
юрий дудь
канада
германия
ирландия
московский городской суд
общество
екатерина шульман
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* обжаловала отказ суда исключить ее из списка СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости во вторник в Замоскворецком суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Ее предстоит рассмотреть Мосгорсуду, дата заседания пока не назначена.В иске политолог настаивала, что занималась не политической, а научной деятельностью, а включение в список нарушает право на свободу слова.Суд, отклоняя иск, указал, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.В решении суда перечислены 12 иностранных организаций и людей, переводивших деньги политологу, в том числе Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги, а также несколько российских юрлиц, которые сами являются получателями иностранного финансирования.Кроме того, суд установил, что Шульман* участвовала в создании материалов для СМИ-иноагентов, публиковала там свои статьи и распространяла их материалы в социальных сетях.Министерство юстиции России включило Шульман* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 15 апреля. Помимо нее, в тот список тогда же попали блогер Юрий Дудь и карикатурист Сергей Елкин.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220715/smi-inoagent-1802811661.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220714/inoagenty-1802570434.html
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юрий дудь, канада, германия, ирландия, московский городской суд, общество, екатерина шульман
15:16 19.07.2022 (обновлено: 15:17 19.07.2022)
 
Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов

Политолог Шульман* обжаловала отказ исключить ее из списка СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПолитолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман (СМИ, выполняющее функции иноагента)
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман (СМИ, выполняющее функции иноагента) - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман (СМИ, выполняющее функции иноагента). Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* обжаловала отказ суда исключить ее из списка СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости во вторник в Замоскворецком суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Ее предстоит рассмотреть Мосгорсуду, дата заседания пока не назначена.
В иске политолог настаивала, что занималась не политической, а научной деятельностью, а включение в список нарушает право на свободу слова.
Суд, отклоняя иск, указал, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.
В решении суда перечислены 12 иностранных организаций и людей, переводивших деньги политологу, в том числе Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги, а также несколько российских юрлиц, которые сами являются получателями иностранного финансирования.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 17:23
Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов
Кроме того, суд установил, что Шульман* участвовала в создании материалов для СМИ-иноагентов, публиковала там свои статьи и распространяла их материалы в социальных сетях.
Министерство юстиции России включило Шульман* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 15 апреля. Помимо нее, в тот список тогда же попали блогер Юрий Дудь и карикатурист Сергей Елкин.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
14 июля, 21:57Сказано в эфире
"Попытка расчеловечить РФ". Мизулина об информационной войне и иноагентах
 
Юрий ДудьКанадаГерманияИрландияМосковский городской судОбществоЕкатерина Шульман
 
 
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