https://ria.ru/20220719/shulman-1803476395.html
Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов
Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов - РИА Новости, 19.07.2022
Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов
Политолог Екатерина Шульман* обжаловала отказ суда исключить ее из списка СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости во вторник в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:16
2022-07-19T15:16
2022-07-19T15:17
юрий дудь
канада
германия
ирландия
московский городской суд
общество
екатерина шульман
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* обжаловала отказ суда исключить ее из списка СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости во вторник в Замоскворецком суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Ее предстоит рассмотреть Мосгорсуду, дата заседания пока не назначена.В иске политолог настаивала, что занималась не политической, а научной деятельностью, а включение в список нарушает право на свободу слова.Суд, отклоняя иск, указал, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.В решении суда перечислены 12 иностранных организаций и людей, переводивших деньги политологу, в том числе Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги, а также несколько российских юрлиц, которые сами являются получателями иностранного финансирования.Кроме того, суд установил, что Шульман* участвовала в создании материалов для СМИ-иноагентов, публиковала там свои статьи и распространяла их материалы в социальных сетях.Министерство юстиции России включило Шульман* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 15 апреля. Помимо нее, в тот список тогда же попали блогер Юрий Дудь и карикатурист Сергей Елкин.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220715/smi-inoagent-1802811661.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий дудь, канада, германия, ирландия, московский городской суд, общество, екатерина шульман
15:16 19.07.2022 (обновлено: 15:17 19.07.2022)
Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов
Политолог Шульман* обжаловала отказ исключить ее из списка СМИ-иноагентов
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* обжаловала отказ суда исключить ее из списка СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости во вторник в Замоскворецком суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Ее предстоит рассмотреть Мосгорсуду
, дата заседания пока не назначена.
В иске политолог настаивала, что занималась не политической, а научной деятельностью, а включение в список нарушает право на свободу слова.
Суд, отклоняя иск, указал, что она получала финансирование из Канады
, Германии
, Ирландии
, США
и от российских организаций с иностранным капиталом.
В решении суда перечислены 12 иностранных организаций и людей, переводивших деньги политологу, в том числе Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги, а также несколько российских юрлиц, которые сами являются получателями иностранного финансирования.
Кроме того, суд установил, что Шульман* участвовала в создании материалов для СМИ-иноагентов, публиковала там свои статьи и распространяла их материалы в социальных сетях.
Министерство юстиции России
включило Шульман* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 15 апреля. Помимо нее, в тот список тогда же попали блогер Юрий Дудь
и карикатурист Сергей Елкин.
* СМИ, выполняющее функции иноагента