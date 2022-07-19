https://ria.ru/20220719/shulman-1803476395.html

Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов

Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов - РИА Новости, 19.07.2022

Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов

Политолог Екатерина Шульман* обжаловала отказ суда исключить ее из списка СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости во вторник в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:16

2022-07-19T15:16

2022-07-19T15:17

юрий дудь

канада

германия

ирландия

московский городской суд

общество

екатерина шульман

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* обжаловала отказ суда исключить ее из списка СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости во вторник в Замоскворецком суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Ее предстоит рассмотреть Мосгорсуду, дата заседания пока не назначена.В иске политолог настаивала, что занималась не политической, а научной деятельностью, а включение в список нарушает право на свободу слова.Суд, отклоняя иск, указал, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.В решении суда перечислены 12 иностранных организаций и людей, переводивших деньги политологу, в том числе Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги, а также несколько российских юрлиц, которые сами являются получателями иностранного финансирования.Кроме того, суд установил, что Шульман* участвовала в создании материалов для СМИ-иноагентов, публиковала там свои статьи и распространяла их материалы в социальных сетях.Министерство юстиции России включило Шульман* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 15 апреля. Помимо нее, в тот список тогда же попали блогер Юрий Дудь и карикатурист Сергей Елкин.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220715/smi-inoagent-1802811661.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/inoagenty-1802570434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юрий дудь, канада, германия, ирландия, московский городской суд, общество, екатерина шульман