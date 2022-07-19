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Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях - РИА Новости, 19.07.2022
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Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях
Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях - РИА Новости, 19.07.2022
Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях
Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях, следует из указов, опубликованных на его... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:50
2022-07-19T15:24
в мире
владимир зеленский
служба безопасности украины
украина
днепропетровская область
харьковская область
сумская область
полтавская область
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях, следует из указов, опубликованных на его сайте.Глава государства поменял руководителей ведомства в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.Накануне Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух государственных органов. Замглавы офиса президента Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований. Временным исполняющим обязанности главы СБУ назначен первый заместитель Баканова Василий Малюк.Зеленский также сообщил, что в Службе безопасности Украины проводится кадровая ревизия, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы.
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803169609.html
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харьковская область
сумская область
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в мире, владимир зеленский, служба безопасности украины, украина, днепропетровская область, харьковская область, сумская область, полтавская область, закарпатская область
11:50 19.07.2022 (обновлено: 15:24 19.07.2022)
 
Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях

Президент Украины Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях, следует из указов, опубликованных на его сайте.
Глава государства поменял руководителей ведомства в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.
Накануне Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух государственных органов. Замглавы офиса президента Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований. Временным исполняющим обязанности главы СБУ назначен первый заместитель Баканова Василий Малюк.
Зеленский также сообщил, что в Службе безопасности Украины проводится кадровая ревизия, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы.
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В миреВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныУкраинаДнепропетровская областьХарьковская областьСумская областьПолтавская областьЗакарпатская область
 
 
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