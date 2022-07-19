https://ria.ru/20220719/sbu-1803405944.html
Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях
Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях - РИА Новости, 19.07.2022
Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях
Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях, следует из указов, опубликованных на его... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:50
2022-07-19T11:50
2022-07-19T15:24
в мире
владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях, следует из указов, опубликованных на его сайте.Глава государства поменял руководителей ведомства в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.Накануне Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух государственных органов. Замглавы офиса президента Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований. Временным исполняющим обязанности главы СБУ назначен первый заместитель Баканова Василий Малюк.Зеленский также сообщил, что в Службе безопасности Украины проводится кадровая ревизия, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы.
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803169609.html
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РИА Новости
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11:50 19.07.2022 (обновлено: 15:24 19.07.2022)
Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях
Президент Украины Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях