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Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию
Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию - РИА Новости, 19.07.2022
Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию
Следующий "астанинский" саммит "тройки" должен пройти в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:21
2022-07-19T21:21
владимир путин
россия
иран
турция
реджеп тайип эрдоган
ибрахим раиси
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Следующий "астанинский" саммит "тройки" должен пройти в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин."Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской тройки по очередности предполагается провести в нашей стране, и мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России", - сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.
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владимир путин, россия, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, тегеран (город)
21:21 19.07.2022
 
Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию

Путин: следующий "астанинский" саммит должен пройти в РФ, рады будем видеть президентов

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Следующий "астанинский" саммит "тройки" должен пройти в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской тройки по очередности предполагается провести в нашей стране, и мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России", - сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.
LIVE: Путин, Раиси и Эрдоган: итоги переговоров в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 20:52
Путин, Раиси и Эрдоган встретились для трехсторонних переговоров
 
Владимир ПутинРоссияИранТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИбрахим РаисиТегеран (город)
 
 
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