https://ria.ru/20220719/sammit-1803574096.html

Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию

Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию - РИА Новости, 19.07.2022

Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию

Следующий "астанинский" саммит "тройки" должен пройти в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:21

2022-07-19T21:21

2022-07-19T21:21

владимир путин

россия

иран

турция

реджеп тайип эрдоган

ибрахим раиси

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Следующий "астанинский" саммит "тройки" должен пройти в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин."Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской тройки по очередности предполагается провести в нашей стране, и мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России", - сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.

https://ria.ru/20220719/peregovory-1803570850.html

россия

иран

турция

тегеран (город)

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владимир путин, россия, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, тегеран (город)