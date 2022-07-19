https://ria.ru/20220719/sammit-1803574096.html
Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию
Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию - РИА Новости, 19.07.2022
Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию
Следующий "астанинский" саммит "тройки" должен пройти в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:21
2022-07-19T21:21
2022-07-19T21:21
владимир путин
россия
иран
турция
реджеп тайип эрдоган
ибрахим раиси
тегеран (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Следующий "астанинский" саммит "тройки" должен пройти в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин."Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской тройки по очередности предполагается провести в нашей стране, и мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России", - сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.
https://ria.ru/20220719/peregovory-1803570850.html
россия
иран
турция
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1b5adb9a1930e333a58d134a0a7b914e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, тегеран (город)
Путин пригласил президентов Турции и Ирана на следующий саммит в Россию
Путин: следующий "астанинский" саммит должен пройти в РФ, рады будем видеть президентов