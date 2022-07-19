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Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"
Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 19.07.2022
Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщается в официальном... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:37
2022-07-19T13:37
владимир путин
общество
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское движение школьников
дети
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщается в официальном Telegram-канале Кремля."Двадцатого июля президент России в режиме видеоконференции пообщается с финалистами конкурса "Большая перемена", - говорится в сообщении.Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Большая перемена" и Российское движение школьников.
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владимир путин, общество, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское движение школьников, дети
13:37 19.07.2022
 
Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"

Президент Путин 20 июля по видеосвязи пообщается с финалистами конкурса "Большая перемена"

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
"Двадцатого июля президент России в режиме видеоконференции пообщается с финалистами конкурса "Большая перемена", - говорится в сообщении.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Большая перемена" и Российское движение школьников.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
10:58
Путин поздравил победителей Международной химической олимпиады
 
Владимир ПутинОбществоРоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское движение школьниковДети
 
 
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