https://ria.ru/20220719/putin-1803444571.html

Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"

Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 19.07.2022

Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"

Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщается в официальном... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:37

2022-07-19T13:37

2022-07-19T13:37

владимир путин

общество

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское движение школьников

дети

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщается в официальном Telegram-канале Кремля."Двадцатого июля президент России в режиме видеоконференции пообщается с финалистами конкурса "Большая перемена", - говорится в сообщении.Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Большая перемена" и Российское движение школьников.

https://ria.ru/20220719/pozdravlenie-1803394348.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, общество, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское движение школьников, дети