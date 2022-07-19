https://ria.ru/20220719/putin-1803444571.html
Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"
Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 19.07.2022
Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщается в официальном... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:37
2022-07-19T13:37
2022-07-19T13:37
владимир путин
общество
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское движение школьников
дети
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщается в официальном Telegram-канале Кремля."Двадцатого июля президент России в режиме видеоконференции пообщается с финалистами конкурса "Большая перемена", - говорится в сообщении.Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Большая перемена" и Российское движение школьников.
https://ria.ru/20220719/pozdravlenie-1803394348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское движение школьников, дети
Путин пообщается по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент Путин 20 июля по видеосвязи пообщается с финалистами конкурса "Большая перемена"