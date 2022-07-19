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Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям - РИА Новости, 19.07.2022
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Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям
Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям - РИА Новости, 19.07.2022
Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям
Ростовский областной суд во вторник приговорил к десяти годам колонии певца Вадима Чельдиева, призывавшего к несогласованным митингам во Владикавказе в апреле... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:21
2022-07-19T13:06
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культура
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Ростовский областной суд во вторник приговорил к десяти годам колонии певца Вадима Чельдиева, призывавшего к несогласованным митингам во Владикавказе в апреле 2020 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее в ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Чельдиеву 11 лет колонии строгого режима."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала судья.Двум другим фигурантам дела — Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову — суд назначил восемь лет и восемь с половиной лет колонии строгого режима соответственно. Гособвинитель настаивал на девяти годах для каждого.Адвокат одного из подсудимых Евгений Гаврилов сообщил журналистам, что намерен обжаловать приговор. "У обвинения нет никаких подтверждений причастности к инкриминируемым деяниям", — пояснил он, добавив, что у адвокатов всех подсудимых по этому делу позиция солидарна.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.По данным следствия, 20 апреля 2020 года во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. По информации властей региона, люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что коронавирус неопасен.Чельдиева, который, по данным его адвоката, разместил в интернете видеоролик с призывами выйти на этот митинг, задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".Кроме того, во время транспортировки Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию тот, по данным следствия, несколько раз ударил полицейского в лицо. Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".Впоследствии Чельдиева включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html
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происшествия, владикавказ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры, культура
10:21 19.07.2022 (обновлено: 13:06 19.07.2022)
 
Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям

Оперному певцу Чельдиеву, выступившему против самоизоляции, дали десять лет колонии

© Фото : Сердце Алании - Heart Of Alania Вадим Чельдиев
 Вадим Чельдиев - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Сердце Алании - Heart Of Alania
Вадим Чельдиев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Ростовский областной суд во вторник приговорил к десяти годам колонии певца Вадима Чельдиева, призывавшего к несогласованным митингам во Владикавказе в апреле 2020 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Чельдиеву 11 лет колонии строгого режима.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала судья.
Двум другим фигурантам дела — Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову — суд назначил восемь лет и восемь с половиной лет колонии строгого режима соответственно. Гособвинитель настаивал на девяти годах для каждого.
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Адвокат одного из подсудимых Евгений Гаврилов сообщил журналистам, что намерен обжаловать приговор. "У обвинения нет никаких подтверждений причастности к инкриминируемым деяниям", — пояснил он, добавив, что у адвокатов всех подсудимых по этому делу позиция солидарна.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
По данным следствия, 20 апреля 2020 года во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. По информации властей региона, люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что коронавирус неопасен.
Чельдиева, который, по данным его адвоката, разместил в интернете видеоролик с призывами выйти на этот митинг, задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
Кроме того, во время транспортировки Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию тот, по данным следствия, несколько раз ударил полицейского в лицо. Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Впоследствии Чельдиева включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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