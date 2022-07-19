Новгородский губернатор не считает нужным вводить пост главы правительства
Новгородский губернатор Никитин не считает нужным вводить пост главы правительства региона
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который также возглавляет правительство региона, заявил, что не считает необходимым вводить отдельную должность премьер-министра.
"По управленческой реформе… есть две модели: такая же, как у нас, когда губернатор совмещает должность высшего должностного лица и руководителя правительства, либо есть отдельно глава правительства и отдельно губернатор. Мне кажется, это оправданно для каких-то крупных регионов, а для небольшой Новгородской области содержать еще главу правительства и как-то разделять с ним задачи было бы смешно", - сказал он журналистам.
Никитин высоко оценил действующую управленческую команду, отметив, что ее состав не сводится к профильным министрам и главам районов.
"В день моего приезда в Новгородскую область моя команда состояла из двух человек - тех, кто приехал вместе со мной. А дальше все пять лет шел процесс знакомства, процесс оценки, процесс понимания того, кто на что способен. И это самое главное изменение, которое произошло. Сейчас моя команда - не только члены правительства и главы муниципалитетов, но и главы крупнейших компаний, подведомственных учреждений, директора школ, главные врачи больниц - те люди, с которыми мы разделяем общие ценности", - рассказал Никитин.
"Строго говоря, моя команда - это все те, кто верит в будущее Новгородской области, кто на своем месте готов что-то для этого делать", - заключил губернатор региона.