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Новгородский губернатор не считает нужным вводить пост главы правительства - РИА Новости, 19.07.2022
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Новгородский губернатор не считает нужным вводить пост главы правительства
Новгородский губернатор не считает нужным вводить пост главы правительства - РИА Новости, 19.07.2022
Новгородский губернатор не считает нужным вводить пост главы правительства
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который также возглавляет правительство региона, заявил, что не считает необходимым вводить отдельную должность... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:46
2022-07-19T19:46
политика
новгородская область
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который также возглавляет правительство региона, заявил, что не считает необходимым вводить отдельную должность премьер-министра.Никитин высоко оценил действующую управленческую команду, отметив, что ее состав не сводится к профильным министрам и главам районов."В день моего приезда в Новгородскую область моя команда состояла из двух человек - тех, кто приехал вместе со мной. А дальше все пять лет шел процесс знакомства, процесс оценки, процесс понимания того, кто на что способен. И это самое главное изменение, которое произошло. Сейчас моя команда - не только члены правительства и главы муниципалитетов, но и главы крупнейших компаний, подведомственных учреждений, директора школ, главные врачи больниц - те люди, с которыми мы разделяем общие ценности", - рассказал Никитин."Строго говоря, моя команда - это все те, кто верит в будущее Новгородской области, кто на своем месте готов что-то для этого делать", - заключил губернатор региона.
https://ria.ru/20220616/modernizatsiya-1795788176.html
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политика, новгородская область, андрей никитин (политик)
19:46 19.07.2022
 
Новгородский губернатор не считает нужным вводить пост главы правительства

Новгородский губернатор Никитин не считает нужным вводить пост главы правительства региона

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который также возглавляет правительство региона, заявил, что не считает необходимым вводить отдельную должность премьер-министра.
"По управленческой реформе… есть две модели: такая же, как у нас, когда губернатор совмещает должность высшего должностного лица и руководителя правительства, либо есть отдельно глава правительства и отдельно губернатор. Мне кажется, это оправданно для каких-то крупных регионов, а для небольшой Новгородской области содержать еще главу правительства и как-то разделять с ним задачи было бы смешно", - сказал он журналистам.
Никитин высоко оценил действующую управленческую команду, отметив, что ее состав не сводится к профильным министрам и главам районов.
"В день моего приезда в Новгородскую область моя команда состояла из двух человек - тех, кто приехал вместе со мной. А дальше все пять лет шел процесс знакомства, процесс оценки, процесс понимания того, кто на что способен. И это самое главное изменение, которое произошло. Сейчас моя команда - не только члены правительства и главы муниципалитетов, но и главы крупнейших компаний, подведомственных учреждений, директора школ, главные врачи больниц - те люди, с которыми мы разделяем общие ценности", - рассказал Никитин.
"Строго говоря, моя команда - это все те, кто верит в будущее Новгородской области, кто на своем месте готов что-то для этого делать", - заключил губернатор региона.
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