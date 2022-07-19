https://ria.ru/20220719/post-1803551870.html

Новгородский губернатор не считает нужным вводить пост главы правительства

Новгородский губернатор не считает нужным вводить пост главы правительства - РИА Новости, 19.07.2022

Новгородский губернатор не считает нужным вводить пост главы правительства

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который также возглавляет правительство региона, заявил, что не считает необходимым вводить отдельную должность... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:46

2022-07-19T19:46

2022-07-19T19:46

политика

новгородская область

андрей никитин (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который также возглавляет правительство региона, заявил, что не считает необходимым вводить отдельную должность премьер-министра.Никитин высоко оценил действующую управленческую команду, отметив, что ее состав не сводится к профильным министрам и главам районов."В день моего приезда в Новгородскую область моя команда состояла из двух человек - тех, кто приехал вместе со мной. А дальше все пять лет шел процесс знакомства, процесс оценки, процесс понимания того, кто на что способен. И это самое главное изменение, которое произошло. Сейчас моя команда - не только члены правительства и главы муниципалитетов, но и главы крупнейших компаний, подведомственных учреждений, директора школ, главные врачи больниц - те люди, с которыми мы разделяем общие ценности", - рассказал Никитин."Строго говоря, моя команда - это все те, кто верит в будущее Новгородской области, кто на своем месте готов что-то для этого делать", - заключил губернатор региона.

https://ria.ru/20220616/modernizatsiya-1795788176.html

новгородская область

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политика, новгородская область, андрей никитин (политик)