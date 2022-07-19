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Джонсон получил в подарок от правительства первые издания книг Черчилля - РИА Новости, 19.07.2022
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Джонсон получил в подарок от правительства первые издания книг Черчилля
Джонсон получил в подарок от правительства первые издания книг Черчилля - РИА Новости, 19.07.2022
Джонсон получил в подарок от правительства первые издания книг Черчилля
Премьер Британии Борис Джонсон получил в качестве прощального подарка от своего кабинета министров первые издания книг Уинстона Черчилля, сообщает телеканал Sky РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:08
2022-07-19T16:10
в мире
борис джонсон
уинстон черчилль
великобритания
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон получил в качестве прощального подарка от своего кабинета министров первые издания книг Уинстона Черчилля, сообщает телеканал Sky News.Во вторник Джонсон проводил свою последнюю встречу с правительством после заявления об отставке.Как сообщил представитель британского премьера, все члены кабмина участвовали в покупке книг.Примечательно, что одна из книг самого Джонсона, опубликованная в 2014 году, посвящена как раз жизни бывшего британского премьера Уинстона Черчилля: "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, борис джонсон, уинстон черчилль, великобритания
16:08 19.07.2022 (обновлено: 16:10 19.07.2022)
 
Джонсон получил в подарок от правительства первые издания книг Черчилля

Sky News: Джонсон получил первые издания книг Черчилля в качестве подарка от кабмина

© AP Photo / Jonathan ShortВосковая статуя Бориса Джонсона из музея Мадам Тюссо в Лондоне.
Восковая статуя Бориса Джонсона из музея Мадам Тюссо в Лондоне. - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Jonathan Short
Восковая статуя Бориса Джонсона из музея Мадам Тюссо в Лондоне.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон получил в качестве прощального подарка от своего кабинета министров первые издания книг Уинстона Черчилля, сообщает телеканал Sky News.
Во вторник Джонсон проводил свою последнюю встречу с правительством после заявления об отставке.
Как сообщил представитель британского премьера, все члены кабмина участвовали в покупке книг.
Примечательно, что одна из книг самого Джонсона, опубликованная в 2014 году, посвящена как раз жизни бывшего британского премьера Уинстона Черчилля: "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю".
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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В миреБорис ДжонсонУинстон ЧерчилльВеликобритания
 
 
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