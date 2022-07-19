https://ria.ru/20220719/podarok-1803488414.html

Джонсон получил в подарок от правительства первые издания книг Черчилля

Джонсон получил в подарок от правительства первые издания книг Черчилля - РИА Новости, 19.07.2022

Джонсон получил в подарок от правительства первые издания книг Черчилля

Премьер Британии Борис Джонсон получил в качестве прощального подарка от своего кабинета министров первые издания книг Уинстона Черчилля, сообщает телеканал Sky РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:08

2022-07-19T16:08

2022-07-19T16:10

в мире

борис джонсон

уинстон черчилль

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770040659_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_22f2ca1ed21ab739a57b698432108883.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон получил в качестве прощального подарка от своего кабинета министров первые издания книг Уинстона Черчилля, сообщает телеканал Sky News.Во вторник Джонсон проводил свою последнюю встречу с правительством после заявления об отставке.Как сообщил представитель британского премьера, все члены кабмина участвовали в покупке книг.Примечательно, что одна из книг самого Джонсона, опубликованная в 2014 году, посвящена как раз жизни бывшего британского премьера Уинстона Черчилля: "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220718/dzhonson-1803235083.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борис джонсон, уинстон черчилль, великобритания