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В Запорожской области ученики начальных классов получат бесплатное питание
В Запорожской области ученики начальных классов получат бесплатное питание - РИА Новости, 19.07.2022
В Запорожской области ученики начальных классов получат бесплатное питание
Ученики младших классов в Запорожской области будут обеспечены бесплатным питанием в школах с 1 сентября, сообщил глава администрации Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:51
2022-07-19T17:51
2022-07-19T17:54
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общество
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дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Ученики младших классов в Запорожской области будут обеспечены бесплатным питанием в школах с 1 сентября, сообщил глава администрации Евгений Балицкий."Военно-гражданской администрацией Запорожской области принято решение о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы области (с первого по четвертый классы)", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.Прорабатывается вопрос выплаты родителям учеников средства на приобретение формы и учебных принадлежностей для подготовки к школе, добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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запорожская область, общество, школа, дети
17:51 19.07.2022 (обновлено: 17:54 19.07.2022)
В Запорожской области ученики начальных классов получат бесплатное питание
Глава ВГА Балицкий: ученики 1-4 классов в Запорожской области получат бесплатное питание