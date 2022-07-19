https://ria.ru/20220719/pitanie-1803525753.html

В Запорожской области ученики начальных классов получат бесплатное питание

В Запорожской области ученики начальных классов получат бесплатное питание - РИА Новости, 19.07.2022

В Запорожской области ученики начальных классов получат бесплатное питание

Ученики младших классов в Запорожской области будут обеспечены бесплатным питанием в школах с 1 сентября, сообщил глава администрации Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:51

2022-07-19T17:51

2022-07-19T17:54

запорожская область

общество

школа

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Ученики младших классов в Запорожской области будут обеспечены бесплатным питанием в школах с 1 сентября, сообщил глава администрации Евгений Балицкий."Военно-гражданской администрацией Запорожской области принято решение о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы области (с первого по четвертый классы)", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.Прорабатывается вопрос выплаты родителям учеников средства на приобретение формы и учебных принадлежностей для подготовки к школе, добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802533069.html

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запорожская область, общество, школа, дети