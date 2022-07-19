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В акватории Невы прошла ночная тренировка главного военно-морского парада - РИА Новости, 19.07.2022
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В акватории Невы прошла ночная тренировка главного военно-морского парада
В акватории Невы прошла ночная тренировка главного военно-морского парада - РИА Новости, 19.07.2022
В акватории Невы прошла ночная тренировка главного военно-морского парада
Первая ночная тренировка главного военно-морского парада прошла в акватории Невы, в ней приняли участие боевые корабли и катера различного класса, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:38
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нева (река)
санкт-петербург
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первая ночная тренировка главного военно-морского парада прошла в акватории Невы, в ней приняли участие боевые корабли и катера различного класса, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Первая тренировка главного военно-морского парада завершилась сегодня утром в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие боевые корабли и катера различного класса и водоизмещения", - говорится в сообщении.Дополняется, что в ходе тренировки в составе тактических групп прошли в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа "Раптор" и противодиверсионные катера типа "Грачонок"."Особое внимание было уделено проверке действий корабельных расчетов "Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост – Штурман корабля", специалистов штурманских боевых частей кораблей, а также вахтенных сигнальщиков", - добавляется в сообщении.Главный военно-морской парад состоится 31 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
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нева (река), санкт-петербург, кронштадт, общество
08:38 19.07.2022 (обновлено: 08:39 19.07.2022)
 
В акватории Невы прошла ночная тренировка главного военно-морского парада

В акватории Невы прошла первая ночная тренировка главного военно-морского парада

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Санкт-Петербург
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первая ночная тренировка главного военно-морского парада прошла в акватории Невы, в ней приняли участие боевые корабли и катера различного класса, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Первая тренировка главного военно-морского парада завершилась сегодня утром в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие боевые корабли и катера различного класса и водоизмещения", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в ходе тренировки в составе тактических групп прошли в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа "Раптор" и противодиверсионные катера типа "Грачонок".
"Особое внимание было уделено проверке действий корабельных расчетов "Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост – Штурман корабля", специалистов штурманских боевых частей кораблей, а также вахтенных сигнальщиков", - добавляется в сообщении.
Главный военно-морской парад состоится 31 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
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