https://ria.ru/20220719/obstrely-1803524517.html
Жителей харьковского поселка вывозят в Россию из-за усиления обстрелов
Жителей харьковского поселка вывозят в Россию из-за усиления обстрелов - РИА Новости, 19.07.2022
Жителей харьковского поселка вывозят в Россию из-за усиления обстрелов
Администрация поселка Казачья Лопань в Харьковской области приняла решение о вывозе местных жителей в Белгородскую область из-за ожесточённых обстрелов со... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:46
2022-07-19T17:46
2022-07-19T17:46
специальная военная операция на украине
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харьковская область
ситуация в днр и лнр
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КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Администрация поселка Казачья Лопань в Харьковской области приняла решение о вывозе местных жителей в Белгородскую область из-за ожесточённых обстрелов со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Только утром 19 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью.Эвакуацию проводят бойцы отдельного батальона МВД ЛНР, совершая по несколько рейсов в день, и передают беженцев сотрудникам МЧС. В автобусе они снимают бронежилеты, чтобы заслонить пассажиров от возможного обстрела. Так же поступил и корреспондент РИА Новости, отдав ребенку бронежилет и каску.На российской территории на безопасном расстоянии от границы с Харьковской областью находится лагерь спасателей. Здесь сотрудники МЧС оказывают людям первую помощь, в том числе психологическую, и решают вопрос по дальнейшему размещению эвакуируемых. За два дня спасено почти 200 человек, среди которых 25 детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Жителей харьковского поселка вывозят в Россию из-за усиления обстрелов
Жителей харьковского поселка Казачья Лопань вывозят в Россию из-за усиления обстрелов
КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Администрация поселка Казачья Лопань в Харьковской области приняла решение о вывозе местных жителей в Белгородскую область из-за ожесточённых обстрелов со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Только утром 19 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью.
Эвакуацию проводят бойцы отдельного батальона МВД ЛНР, совершая по несколько рейсов в день, и передают беженцев сотрудникам МЧС. В автобусе они снимают бронежилеты, чтобы заслонить пассажиров от возможного обстрела. Так же поступил и корреспондент РИА Новости, отдав ребенку бронежилет и каску.
На российской территории на безопасном расстоянии от границы с Харьковской областью
находится лагерь спасателей. Здесь сотрудники МЧС
оказывают людям первую помощь, в том числе психологическую, и решают вопрос по дальнейшему размещению эвакуируемых. За два дня спасено почти 200 человек, среди которых 25 детей.