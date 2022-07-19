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Жителей харьковского поселка вывозят в Россию из-за усиления обстрелов

Жителей харьковского поселка вывозят в Россию из-за усиления обстрелов - РИА Новости, 19.07.2022

Жителей харьковского поселка вывозят в Россию из-за усиления обстрелов

Администрация поселка Казачья Лопань в Харьковской области приняла решение о вывозе местных жителей в Белгородскую область из-за ожесточённых обстрелов со... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:46

2022-07-19T17:46

2022-07-19T17:46

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Администрация поселка Казачья Лопань в Харьковской области приняла решение о вывозе местных жителей в Белгородскую область из-за ожесточённых обстрелов со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Только утром 19 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью.Эвакуацию проводят бойцы отдельного батальона МВД ЛНР, совершая по несколько рейсов в день, и передают беженцев сотрудникам МЧС. В автобусе они снимают бронежилеты, чтобы заслонить пассажиров от возможного обстрела. Так же поступил и корреспондент РИА Новости, отдав ребенку бронежилет и каску.На российской территории на безопасном расстоянии от границы с Харьковской областью находится лагерь спасателей. Здесь сотрудники МЧС оказывают людям первую помощь, в том числе психологическую, и решают вопрос по дальнейшему размещению эвакуируемых. За два дня спасено почти 200 человек, среди которых 25 детей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, ситуация в днр и лнр