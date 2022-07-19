https://ria.ru/20220719/mir-1803504298.html
В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты
В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты - РИА Новости, 19.07.2022
В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты
Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:47
2022-07-19T16:47
2022-07-19T16:56
турция
вьетнам
армения
россия
платежная система "мир"
экономика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы."Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги, снять деньги с карты "Мир" в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", — говорится в сообщении.Отмечается, что картами "Мир" также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.
https://ria.ru/20220712/karta-1801854360.html
турция
вьетнам
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, вьетнам, армения, россия, платежная система "мир", экономика
16:47 19.07.2022 (обновлено: 16:56 19.07.2022)
В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты
Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах