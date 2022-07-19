https://ria.ru/20220719/mir-1803504298.html

В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты

В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты - РИА Новости, 19.07.2022

В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты

Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:47

2022-07-19T16:47

2022-07-19T16:56

турция

вьетнам

армения

россия

платежная система "мир"

экономика

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы."Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги, снять деньги с карты "Мир" в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", — говорится в сообщении.Отмечается, что картами "Мир" также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.

https://ria.ru/20220712/karta-1801854360.html

турция

вьетнам

армения

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, вьетнам, армения, россия, платежная система "мир", экономика