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В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты - РИА Новости, 19.07.2022
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В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты
В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты - РИА Новости, 19.07.2022
В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты
Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:47
2022-07-19T16:56
турция
вьетнам
армения
россия
платежная система "мир"
экономика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы."Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги, снять деньги с карты "Мир" в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", — говорится в сообщении.Отмечается, что картами "Мир" также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.
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турция, вьетнам, армения, россия, платежная система "мир", экономика
16:47 19.07.2022 (обновлено: 16:56 19.07.2022)
 
В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах работают ее карты

Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПлатежная система "Мир"
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Платежная система "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы.
"Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги, снять деньги с карты "Мир" в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", — говорится в сообщении.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:33
Безработные москвичи смогут получать начисления на карту "Мир"
Отмечается, что картами "Мир" также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.
 
ТурцияВьетнамАрменияРоссияПлатежная система "Мир"Экономика
 
 
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