https://ria.ru/20220719/krakh-1803358349.html

В Германии объяснили, как ЕС приближает свой крах

В Германии объяснили, как ЕС приближает свой крах - РИА Новости, 19.07.2022

В Германии объяснили, как ЕС приближает свой крах

Провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Европейский союз идет к "мегакризису" с непредвиденными последствиями, говорится в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:17

2022-07-19T05:17

2022-07-19T05:17

в мире

евросоюз

россия

германия

европейский центральный банк

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Европейский союз идет к "мегакризису" с непредвиденными последствиями, говорится в статье немецкого журналиста Эрика Бонзе на портале Telepolis.Как отмечает автор, обстановка в Европе была напряженной задолго до обострения украинского кризиса: резко выросла инфляция, энергетический рынок был перегрет, при этом 27 государств-членов ЕС не смогли договориться о совместных действиях, и даже Европейский центральный банк (ЕЦБ) "сунул голову в песок"."В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно", - констатирует Бонзе. Еврокомиссия ожидает, что инфляция в еврозоне в этом году составит 7,6 процента - исторический максимум, а европейская экономика вырастет на 2,6 процента, что ниже последнего майского прогноза. При этом евро стоит едва чуть больше доллара США, за чем скрывается страх перед рецессией в Европе, вызванной газовым кризисом, указывает Бонзе.В то же время Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощной в ситуации "с ядовитой смесью газового и экономического кризиса", полагает журналист. В своем проекте плана на случай ЧС с газом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее команда не могут придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах и общественных зданиях до 19 градусов. "Речь идет о провальной политике. ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз — и, таким образом, на "ядро" ЕС. Быть может, назревает крах — еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями", - предупреждает автор.По его словам, первое представление о том, что может произойти, дают недавние события в Италии - отставка премьер-министра Марио Драги поразила ЕС в неблагоприятный момент, также лихорадит Францию, Бельгию и Нидерланды, и даже Германия, которой грозит "экономическое землетрясение", больше не является очагом стабильности."Но в Брюсселе отказываются признавать назревающий кризис. Признаков изменения политики нет – напротив: Еврокомиссия готовит уже седьмой санкционный пакет в отношении России. По крайней мере, в этот раз Брюссель вынес за скобки энергетический сектор. Но это должна быть короткая передышка – тотальное энергетическое эмбарго все еще стоит на повестке дня. Когда очередь дойдет до газа, является всего лишь вопросом времени", - резюмирует Бонзе.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен.

https://ria.ru/20220719/shtorm-1803352250.html

https://ria.ru/20220718/evropa-1803319807.html

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в мире, евросоюз, россия, германия, европейский центральный банк, еврокомиссия, санкции в отношении россии