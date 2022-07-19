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Росгвардия в Петербурге спасла застрявшего под капотом котенка - РИА Новости, 19.07.2022
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Росгвардия в Петербурге спасла застрявшего под капотом котенка
Росгвардия в Петербурге спасла застрявшего под капотом котенка - РИА Новости, 19.07.2022
Росгвардия в Петербурге спасла застрявшего под капотом котенка
Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге помогли спасти котенка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля, сообщает региональное управление службы. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:21
2022-07-19T14:25
хорошие новости
авто
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге помогли спасти котенка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля, сообщает региональное управление службы.Инцидент произошел в понедельник. Сотрудники отдела вневедомственной охраны на Дачном проспекте заметили молодых мужчину и женщину, которые заглядывали под припаркованный автомобиль. Они рассказали патрульным сотрудникам, что из моторного отсека чужого автомобиля доносится мяуканье котенка, который не может выбраться."Сотрудники Росгвардии, опросив местных жителей, выяснили контакты хозяйки данной машины, связались с ней и попросили выйти к своему автомобилю. Владелица согласилась открыть капот машины, а сотрудники вневедомственной охраны достали из моторного отсека котенка. Наряд передал пушистого малыша паре, которая изначально пыталась его вызволить", - сообщает ведомство на своей странице во "ВКонтакте".Молодая пара взяла котенка на передержку, чтобы потом найти ему хозяев.
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авто, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, санкт-петербург
12:21 19.07.2022 (обновлено: 14:25 19.07.2022)
 
Росгвардия в Петербурге спасла застрявшего под капотом котенка

Бойцы Росгвардии в Петербурге спасли котенка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля

© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии помогли гражданам спасти котёнка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля
В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии помогли гражданам спасти котёнка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии помогли гражданам спасти котёнка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге помогли спасти котенка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля, сообщает региональное управление службы.
Инцидент произошел в понедельник. Сотрудники отдела вневедомственной охраны на Дачном проспекте заметили молодых мужчину и женщину, которые заглядывали под припаркованный автомобиль. Они рассказали патрульным сотрудникам, что из моторного отсека чужого автомобиля доносится мяуканье котенка, который не может выбраться.
"Сотрудники Росгвардии, опросив местных жителей, выяснили контакты хозяйки данной машины, связались с ней и попросили выйти к своему автомобилю. Владелица согласилась открыть капот машины, а сотрудники вневедомственной охраны достали из моторного отсека котенка. Наряд передал пушистого малыша паре, которая изначально пыталась его вызволить", - сообщает ведомство на своей странице во "ВКонтакте".
Молодая пара взяла котенка на передержку, чтобы потом найти ему хозяев.
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