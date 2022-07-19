https://ria.ru/20220719/kotenok-1803413781.html

Росгвардия в Петербурге спасла застрявшего под капотом котенка

Росгвардия в Петербурге спасла застрявшего под капотом котенка - РИА Новости, 19.07.2022

Росгвардия в Петербурге спасла застрявшего под капотом котенка

Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге помогли спасти котенка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля, сообщает региональное управление службы. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:21

2022-07-19T12:21

2022-07-19T14:25

хорошие новости

авто

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге помогли спасти котенка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля, сообщает региональное управление службы.Инцидент произошел в понедельник. Сотрудники отдела вневедомственной охраны на Дачном проспекте заметили молодых мужчину и женщину, которые заглядывали под припаркованный автомобиль. Они рассказали патрульным сотрудникам, что из моторного отсека чужого автомобиля доносится мяуканье котенка, который не может выбраться."Сотрудники Росгвардии, опросив местных жителей, выяснили контакты хозяйки данной машины, связались с ней и попросили выйти к своему автомобилю. Владелица согласилась открыть капот машины, а сотрудники вневедомственной охраны достали из моторного отсека котенка. Наряд передал пушистого малыша паре, которая изначально пыталась его вызволить", - сообщает ведомство на своей странице во "ВКонтакте".Молодая пара взяла котенка на передержку, чтобы потом найти ему хозяев.

https://ria.ru/20220718/kotenok-1803227513.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, санкт-петербург