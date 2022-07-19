В Совфеде предложили США "не грозить пальчиком" Китаю за поддержку России
Сенатор Ковитиди предложила США "не грозить пальчиком" Китаю за поддержку России
Сенатор Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Попытки США пригрозить КНР за поддержку России не могут вызвать ничего, кроме удивления, Китай американцам не по зубам, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
"Вызывают удивление попытки США, находящихся на пороге серьезного энергетического, финансового, продовольственного и экономического кризиса, грозить пальчиком Китаю и пугать Пекин серьезными последствиями со стороны Штатов и их союзников в случаев, если Китай решит осуществлять самостоятельную внешнюю политику, в частности, дружить и поддерживать Россию. В США должны осознать, что Китай им не по зубам", - сказала она.
Ковитиди подвергает критике позицию Вашингтона, который "по-имперски требовательно и лаконично" заранее уже определил высокую цену, которую взыщут с Китая не только США, но и совместно действующие с США десятки стран по всему миру. "Как отнесутся к подобного рода, мягко говоря, политической некорректности американцев в Китае, догадаться не сложно", - заключила сенатор.
Ранее в американском госдепе заявили, что КНР дорого заплатит, если будет помогать России обойти санкции. Как заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, США вместе с десятками союзников взыщут с Китая высокую цену, если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций. Он подчеркнул, что американцы пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.