https://ria.ru/20220719/khurgada-1803397234.html

Авиакомпания iFly запускает рейсы из Петербурга в Хургаду

Авиакомпания iFly запускает рейсы из Петербурга в Хургаду - РИА Новости, 19.07.2022

Авиакомпания iFly запускает рейсы из Петербурга в Хургаду

Авиакомпания iFly запускает во вторник рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:10

2022-07-19T11:10

2022-07-19T11:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Авиакомпания iFly запускает во вторник рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково")."Сегодня, 19 июля, из аэропорта Пулково авиакомпания iFly запускает прямые рейсы в Хургаду (Египет). Перелет на популярный курорт Красного моря доступен в составе туристических путевок. Программа туров рассчитана на 10 дней", - говорится в сообщении.Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

https://ria.ru/20220712/akula-1802042961.html

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египет

красное море

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, хургада, египет, красное море, ifly, санкт-петербург