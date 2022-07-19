https://ria.ru/20220719/khurgada-1803397234.html
Авиакомпания iFly запускает рейсы из Петербурга в Хургаду
Авиакомпания iFly запускает рейсы из Петербурга в Хургаду - РИА Новости, 19.07.2022
Авиакомпания iFly запускает рейсы из Петербурга в Хургаду
Авиакомпания iFly запускает во вторник рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:10
2022-07-19T11:10
2022-07-19T11:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Авиакомпания iFly запускает во вторник рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково")."Сегодня, 19 июля, из аэропорта Пулково авиакомпания iFly запускает прямые рейсы в Хургаду (Египет). Перелет на популярный курорт Красного моря доступен в составе туристических путевок. Программа туров рассчитана на 10 дней", - говорится в сообщении.Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
https://ria.ru/20220712/akula-1802042961.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, хургада, египет, красное море, ifly, санкт-петербург
Авиакомпания iFly запускает рейсы из Петербурга в Хургаду
Авиакомпания iFly запускает рейсы на египетский курорт Хургада из Петербурга