https://ria.ru/20220719/kandidaty-1803367745.html

В президентских выборах в Шри-Ланке будут участвовать три кандидата

В президентских выборах в Шри-Ланке будут участвовать три кандидата - РИА Новости, 19.07.2022

В президентских выборах в Шри-Ланке будут участвовать три кандидата

Три кандидата выдвинуты на выборы президента Шри-Ланки, которые пройдут путем парламентского голосования в среду, сообщает ланкийский новостной портал Ada... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:46

2022-07-19T08:46

2022-07-19T11:56

политический кризис в шри-ланке

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

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БАНГКОК, 19 июл — РИА Новости. Три кандидата выдвинуты на выборы президента Шри-Ланки, которые пройдут путем парламентского голосования в среду, сообщает ланкийский новостной портал Ada Derana.От правящей коалиции пойдет действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, от основного оппозиционного блока — депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций предыдущей администрации Даллас Алахапперума, от оппозиционного марксистско-ленинистского альянса "Национальная власть народа" — его председатель Анура Кумара Диссанаяке.Ранее стало известно, что лидер основного оппозиционного блока в парламенте Саджит Премадаса отказался выставлять свою кандидатуру и объявил о поддержке его фракцией Далласа Алахапперумы, последовательно занимавшего посты министра спорта, энергетики и массовых коммуникаций в правительстве президента Готабаи Раджапаксы вплоть до апреля 2022 года.В апреле 2022 года в Шри-Ланке начался политический кризис, связанный с тяжелейшим экономическим кризисом в истории страны. В кабинете президента Раджапаксы, который к концу апреля признал, что экономика страны "разрушена", прошла серия перестановок, а в правящей коалиции возник раскол на фоне массовых протестов, участники которых обвиняли правительство в проведении экономической политики, вызвавшей кризис. 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра, а 13 июля президент Раджапакса покинул страну и несколькими днями позже официально ушел в отставку.Выборы нового президента, который доработает срок полномочий своего предшественника до следующих общенациональных президентских выборов, которые должны пройти в 2024 году, состоятся 20 июля по специальной процедуре парламентского голосования, предусмотренной в конституции Шри-Ланки в случае отставки президента.

https://ria.ru/20220718/ocheredi-1803202312.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политический кризис в шри-ланке, в мире, готабая раджапакса, шри-ланка