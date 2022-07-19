https://ria.ru/20220719/kandidaty-1803367745.html
В президентских выборах в Шри-Ланке будут участвовать три кандидата
В президентских выборах в Шри-Ланке будут участвовать три кандидата - РИА Новости, 19.07.2022
В президентских выборах в Шри-Ланке будут участвовать три кандидата
Три кандидата выдвинуты на выборы президента Шри-Ланки, которые пройдут путем парламентского голосования в среду, сообщает ланкийский новостной портал Ada... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:46
2022-07-19T08:46
2022-07-19T11:56
политический кризис в шри-ланке
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
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БАНГКОК, 19 июл — РИА Новости. Три кандидата выдвинуты на выборы президента Шри-Ланки, которые пройдут путем парламентского голосования в среду, сообщает ланкийский новостной портал Ada Derana.От правящей коалиции пойдет действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, от основного оппозиционного блока — депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций предыдущей администрации Даллас Алахапперума, от оппозиционного марксистско-ленинистского альянса "Национальная власть народа" — его председатель Анура Кумара Диссанаяке.Ранее стало известно, что лидер основного оппозиционного блока в парламенте Саджит Премадаса отказался выставлять свою кандидатуру и объявил о поддержке его фракцией Далласа Алахапперумы, последовательно занимавшего посты министра спорта, энергетики и массовых коммуникаций в правительстве президента Готабаи Раджапаксы вплоть до апреля 2022 года.В апреле 2022 года в Шри-Ланке начался политический кризис, связанный с тяжелейшим экономическим кризисом в истории страны. В кабинете президента Раджапаксы, который к концу апреля признал, что экономика страны "разрушена", прошла серия перестановок, а в правящей коалиции возник раскол на фоне массовых протестов, участники которых обвиняли правительство в проведении экономической политики, вызвавшей кризис. 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра, а 13 июля президент Раджапакса покинул страну и несколькими днями позже официально ушел в отставку.Выборы нового президента, который доработает срок полномочий своего предшественника до следующих общенациональных президентских выборов, которые должны пройти в 2024 году, состоятся 20 июля по специальной процедуре парламентского голосования, предусмотренной в конституции Шри-Ланки в случае отставки президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политический кризис в шри-ланке, в мире, готабая раджапакса, шри-ланка
08:46 19.07.2022 (обновлено: 11:56 19.07.2022)
В президентских выборах в Шри-Ланке будут участвовать три кандидата
В парламенте Шри-Ланки выдвинули трех кандидатов на пост президента
БАНГКОК, 19 июл — РИА Новости.
Три кандидата выдвинуты на выборы президента Шри-Ланки, которые пройдут путем парламентского голосования в среду, сообщает ланкийский новостной портал Ada Derana
.
От правящей коалиции пойдет действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, от основного оппозиционного блока — депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций предыдущей администрации Даллас Алахапперума, от оппозиционного марксистско-ленинистского альянса "Национальная власть народа" — его председатель Анура Кумара Диссанаяке.
Ранее стало известно, что лидер основного оппозиционного блока в парламенте Саджит Премадаса отказался выставлять свою кандидатуру и объявил о поддержке его фракцией Далласа Алахапперумы, последовательно занимавшего посты министра спорта, энергетики и массовых коммуникаций в правительстве президента Готабаи Раджапаксы
вплоть до апреля 2022 года.
В апреле 2022 года в Шри-Ланке начался политический кризис, связанный с тяжелейшим экономическим кризисом в истории страны. В кабинете президента Раджапаксы, который к концу апреля признал, что экономика страны "разрушена", прошла серия перестановок, а в правящей коалиции возник раскол на фоне массовых протестов, участники которых обвиняли правительство в проведении экономической политики, вызвавшей кризис. 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра, а 13 июля президент Раджапакса покинул страну и несколькими днями позже официально ушел в отставку.
Выборы нового президента, который доработает срок полномочий своего предшественника до следующих общенациональных президентских выборов, которые должны пройти в 2024 году, состоятся 20 июля по специальной процедуре парламентского голосования, предусмотренной в конституции Шри-Ланки в случае отставки президента.