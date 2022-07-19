https://ria.ru/20220719/indoneziya-1803365305.html

Индонезия заинтересована в развитии туризма среди россиян, заявила посол

Индонезия заинтересована в развитии туризма среди россиян, заявила посол - РИА Новости, 19.07.2022

Индонезия заинтересована в развитии туризма среди россиян, заявила посол

Индонезия очень заинтересована в развитии туристических связей с Россией, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:18

2022-07-19T08:18

2022-07-19T08:18

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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Индонезия очень заинтересована в развитии туристических связей с Россией, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, количество российских туристов на индонезийском туристическом острове Бали растет, сообщила РИА Новости глава российской дипмиссии."Я недавно была вместе с министром на Бали, там просто невооруженным глазом видно, что количество россиян на острове существенно выросло. Связано это, в том числе, и с тем, что с конца мая индонезийцы разрешили выдачу нашим туристам виз по прибытии, и одновременно сняли ряд действовавших в стране ковидных ограничений", - пояснила посол."В доковидные времена у нас было 160 тысяч туристов на Бали после запуска прямых рейсов. Да и проживают постоянно на острове около 3 тысяч россиян", - отметила она.По её словам, "индонезийцы очень заинтересованы в наших туристах", и не только на Бали. "Индонезия – прекрасная страна, здесь есть множество мест, на которые стоит посмотреть, и индонезийцы очень надеются, что россияне будут посещать не только Бали, но и многие другие острова, где действительно очень красиво, могу сказать по собственному опыту", - рассказала посол РФ."Мы надеемся, что туристический поток будет возрастать, и, прежде всего, на это надеются индонезийцы. Недавно я встречалась с министром туризма (Индонезии) Сандиагой Уно, и он прямо говорил о том, что индонезийская сторона очень рассчитывает на российских туристов", - сообщила Воробьева.Что касается возобновления прямых авиарейсов на Бали, продолжила она, переговоры об этом идут, контакты поддерживаются. "Мы видим большой интерес среди российских авиаперевозчиков к возобновлению прямых рейсов, и не только компании "Россия", которая до пандемии летала на Бали. Есть и другие компании, причем это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Казань, Новосибирск, и другие города России", - сообщила глава российской дипмиссии в Индонезии."Тут есть трудности: конечно, должны быть гарантии того, что наши авиаперевозчики не лишатся своих самолетов, необходимо также страхование самолетов", - сказала она, отметив, что эти вопросы уже обсуждаются сторонами.Со стороны индонезийских партнеров также есть немалый интерес к посещению России, отметила Воробьева. "С кем ни встречаешься, все говорят, что очень хотят поехать в Россию, увидеть Россию собственными глазами. Так что, я думаю, здесь хорошая перспектива", - подытожила посол РФ.

https://ria.ru/20220719/partnerstvo-1803360819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/peskov-1799561809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, индонезия, бали, россия