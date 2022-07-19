Рейтинг@Mail.ru
Социологи назвали самые желанные для командировки города России - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220719/goroda-1803367595.html
Социологи назвали самые желанные для командировки города России
Социологи назвали самые желанные для командировки города России - РИА Новости, 19.07.2022
Социологи назвали самые желанные для командировки города России
Россияне больше всего хотят во время командировки по стране посетить Калининград, Санкт-Петербург и Владивосток, среди причин: возможность совмещать работу и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:40
2022-07-19T08:40
туризм
россия
общество
калининград
санкт-петербург
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791678052_0:198:3134:1961_1920x0_80_0_0_bdb7073ab108c7a1b11480c35f98b289.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россияне больше всего хотят во время командировки по стране посетить Калининград, Санкт-Петербург и Владивосток, среди причин: возможность совмещать работу и отдых, культурная жизнь и желание ознакомиться с новым местом, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости."Самым желанным городом для поездок по работе оказался Калининград (51%)... Также около половины опрошенных (47%) с удовольствием поехали бы в командировку в Санкт-Петербург... Замыкающим в тройке лидирующих городов рейтинга оказался Владивосток, 44% опрошенных мечтают о командировке сюда", - выяснили аналитики, проведя исследование в июле текущего года, в котором приняли участие более 3,5 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов страны.Среди респондентов, проголосовавших за Калининград, 74% никогда не были там и поэтому хотят посетить, 57% - привлекает возможность совмещать работу и отдых в городе, 37% - нравится культурная жизнь и развлечения города. По тем же причинам выбирали и Санкт-Петербург: 60% ценят Северную столицу за возможность совместить работу и досуг, еще столько же никогда там не были, а 41% нравятся культурная составляющая и развлечения.Желающими командироваться во Владивосток в большинстве случаев (79%) движет любопытство и привлекает незнакомый город, возможность совместить отдых и работу (52%), а также скрытый бизнес-потенциал (32%).Кроме того, в топ десять желанных городов для поездок по работе вошли Сочи (43%), Казань (40%), Екатеринбург (28%), Краснодар (28%), Нижний Новгород (27%), Москва (25%) и Ростов-на-Дону (23%). Чаще всего в эти города хотят поехать из-за любопытства и интереса к новому городу, возможности совместить работу и отдых, насыщенной культурной жизни и бизнес-потенциала. Аналитики добавили, что "19% отметивших Екатеринбург как интересную точку для командировки выбрали именно этот город, потому что в нем живут близкие люди".Всего среди опрошенных россиян более половины хотя бы раз бывали в командировках: 48% посещали города в России, 2% отправлялись в служебные поездки за рубеж. И там, и там удалось побывать 11% респондентов. "А 39% опрошенных никогда не выезжали по работе за пределы города проживания", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797550077.html
https://ria.ru/20220628/sankt-peterburg-1798731268.html
россия
калининград
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791678052_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_b40e69cd429b6977bf61361c6c5c4f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, калининград, санкт-петербург, новости - туризм
08:40 19.07.2022
 
Социологи назвали самые желанные для командировки города России

"Работа.ру": Калининград и Петербург стали самыми желанными для командировки городами

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКоролевские ворота в Калининграде
Королевские ворота в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Королевские ворота в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россияне больше всего хотят во время командировки по стране посетить Калининград, Санкт-Петербург и Владивосток, среди причин: возможность совмещать работу и отдых, культурная жизнь и желание ознакомиться с новым местом, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Самым желанным городом для поездок по работе оказался Калининград (51%)... Также около половины опрошенных (47%) с удовольствием поехали бы в командировку в Санкт-Петербург... Замыкающим в тройке лидирующих городов рейтинга оказался Владивосток, 44% опрошенных мечтают о командировке сюда", - выяснили аналитики, проведя исследование в июле текущего года, в котором приняли участие более 3,5 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов страны.
Среди респондентов, проголосовавших за Калининград, 74% никогда не были там и поэтому хотят посетить, 57% - привлекает возможность совмещать работу и отдых в городе, 37% - нравится культурная жизнь и развлечения города. По тем же причинам выбирали и Санкт-Петербург: 60% ценят Северную столицу за возможность совместить работу и досуг, еще столько же никогда там не были, а 41% нравятся культурная составляющая и развлечения.
Желающими командироваться во Владивосток в большинстве случаев (79%) движет любопытство и привлекает незнакомый город, возможность совместить отдых и работу (52%), а также скрытый бизнес-потенциал (32%).
Отправление фирменного поезда Янтарь с Южного вокзала в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 17:14Туризм
Все билеты на поезд Москва — Калининград на июль распроданы
Кроме того, в топ десять желанных городов для поездок по работе вошли Сочи (43%), Казань (40%), Екатеринбург (28%), Краснодар (28%), Нижний Новгород (27%), Москва (25%) и Ростов-на-Дону (23%). Чаще всего в эти города хотят поехать из-за любопытства и интереса к новому городу, возможности совместить работу и отдых, насыщенной культурной жизни и бизнес-потенциала. Аналитики добавили, что "19% отметивших Екатеринбург как интересную точку для командировки выбрали именно этот город, потому что в нем живут близкие люди".
Всего среди опрошенных россиян более половины хотя бы раз бывали в командировках: 48% посещали города в России, 2% отправлялись в служебные поездки за рубеж. И там, и там удалось побывать 11% респондентов. "А 39% опрошенных никогда не выезжали по работе за пределы города проживания", - заключили аналитики.
Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 18:38Туризм
В Петербурге посчитали туристов
 
ТуризмРоссияОбществоКалининградСанкт-ПетербургНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала