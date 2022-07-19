https://ria.ru/20220719/gordon-1803379273.html
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона - РИА Новости, 19.07.2022
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:02
2022-07-19T10:02
2022-07-19T15:51
дмитрий гордон
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье Уголовного кодекса России идет речь, не уточняется.В марте СК России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям."Возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.Видеозапись выступления он разместил на своем канале в Youtube.Более того, в конце апреля председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела дать правовую оценку содержанию книг журналиста.
https://ria.ru/20220406/gordon-1782095465.html
https://ria.ru/20220427/eksmo-1785842366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий гордон, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
10:02 19.07.2022 (обновлено: 15:51 19.07.2022)
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье Уголовного кодекса России
идет речь, не уточняется.
В марте СК
России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям.
"Возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона
. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
Видеозапись выступления он разместил на своем канале в Youtube.
Более того, в конце апреля председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела дать правовую оценку содержанию книг журналиста.