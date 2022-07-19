https://ria.ru/20220719/gorbenko-1803410182.html
Зеленский уволил замглавы СБУ Горбенко
Зеленский уволил замглавы СБУ Горбенко - РИА Новости, 19.07.2022
Зеленский уволил замглавы СБУ Горбенко
Владимир Зеленский уволил замглавы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:08
2022-07-19T12:08
2022-07-19T12:08
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил замглавы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского.На сайте Зеленского также опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.Зеленский также заявил, что в СБ проводится кадровая ревизия, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы.
https://ria.ru/20220719/sbu-1803405944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, служба безопасности украины
Зеленский уволил замглавы СБУ Горбенко
Президент Украины Зеленский уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко