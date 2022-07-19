https://ria.ru/20220719/gorbenko-1803410182.html

Зеленский уволил замглавы СБУ Горбенко

Зеленский уволил замглавы СБУ Горбенко - РИА Новости, 19.07.2022

Зеленский уволил замглавы СБУ Горбенко

Владимир Зеленский уволил замглавы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:08

2022-07-19T12:08

2022-07-19T12:08

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владимир зеленский

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил замглавы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского.На сайте Зеленского также опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.Зеленский также заявил, что в СБ проводится кадровая ревизия, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы.

https://ria.ru/20220719/sbu-1803405944.html

https://ria.ru/20220717/uvolnenie-1803099730.html

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, украина, служба безопасности украины