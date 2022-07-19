Шойгу навестил дважды раненного на Украине Героя России Сайфуллина
Шойгу вручил в госпитале Звезду Героя дважды раненному на Украине полковнику Сайфуллину
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил в госпитале полковника Рустама Сайфуллина, дважды получавшего ранения в ходе спецоперации, и вручил ему звезду Героя России, следует из видео, опубликованного пресс-службой военного ведомства.
"Надеюсь, скоро вернетесь", - сказал Шойгу, надевая звезду на Сайфуллина, на что тот отвечает: "Служу России!" Затем министр вручил букет цветов жене военного. "Достойный муж, берегите его. Его тут вылечат, поставят на ноги… Впереди у нас много дел еще", - отметил Шойгу.
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин
Командир инженерно-саперного полка Сайфуллин участвовал в спецоперации с 24 февраля, тогда он руководил тактической группой на черниговском направлении. "Была успешно наведена переправа. Через барьерный рубеж, водную преграду, соответственно, войска начали переправляться на ту сторону. В результате артиллерийского обстрела я был ранен. Также переправа была повреждена. Получив ранение, продолжал руководить, после восстановления переправы всё продолжилось без срывов", – рассказал Сайфуллин о подвиге, за который получил звезду Героя России.
После эвакуации и лечения в Москве Сайфуллин вернулся в зону проведения спецоперации, был вновь ранен. "У меня в планах, конечно, остаться в строю", - добавил полковник.