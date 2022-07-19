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Шойгу навестил дважды раненного на Украине Героя России Сайфуллина - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/geroy-1803382312.html
Шойгу навестил дважды раненного на Украине Героя России Сайфуллина
Шойгу навестил дважды раненного на Украине Героя России Сайфуллина - РИА Новости, 19.07.2022
Шойгу навестил дважды раненного на Украине Героя России Сайфуллина
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил в госпитале полковника Рустама Сайфуллина, дважды получавшего ранения в ходе спецоперации, и вручил ему... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:14
2022-07-19T10:14
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
россия
сергей шойгу
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил в госпитале полковника Рустама Сайфуллина, дважды получавшего ранения в ходе спецоперации, и вручил ему звезду Героя России, следует из видео, опубликованного пресс-службой военного ведомства."Надеюсь, скоро вернетесь", - сказал Шойгу, надевая звезду на Сайфуллина, на что тот отвечает: "Служу России!" Затем министр вручил букет цветов жене военного. "Достойный муж, берегите его. Его тут вылечат, поставят на ноги… Впереди у нас много дел еще", - отметил Шойгу.Командир инженерно-саперного полка Сайфуллин участвовал в спецоперации с 24 февраля, тогда он руководил тактической группой на черниговском направлении. "Была успешно наведена переправа. Через барьерный рубеж, водную преграду, соответственно, войска начали переправляться на ту сторону. В результате артиллерийского обстрела я был ранен. Также переправа была повреждена. Получив ранение, продолжал руководить, после восстановления переправы всё продолжилось без срывов", – рассказал Сайфуллин о подвиге, за который получил звезду Героя России.После эвакуации и лечения в Москве Сайфуллин вернулся в зону проведения спецоперации, был вновь ранен. "У меня в планах, конечно, остаться в строю", - добавил полковник.
https://ria.ru/20220704/geroi-1800189851.html
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общество, здоровье - общество, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр
10:14 19.07.2022
 
Шойгу навестил дважды раненного на Украине Героя России Сайфуллина

Шойгу вручил в госпитале Звезду Героя дважды раненному на Украине полковнику Сайфуллину

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил в госпитале полковника Рустама Сайфуллина, дважды получавшего ранения в ходе спецоперации, и вручил ему звезду Героя России, следует из видео, опубликованного пресс-службой военного ведомства.
"Надеюсь, скоро вернетесь", - сказал Шойгу, надевая звезду на Сайфуллина, на что тот отвечает: "Служу России!" Затем министр вручил букет цветов жене военного. "Достойный муж, берегите его. Его тут вылечат, поставят на ноги… Впереди у нас много дел еще", - отметил Шойгу.
© Фото : Александр Моор/TelegramУроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Александр Моор/Telegram
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин
Командир инженерно-саперного полка Сайфуллин участвовал в спецоперации с 24 февраля, тогда он руководил тактической группой на черниговском направлении. "Была успешно наведена переправа. Через барьерный рубеж, водную преграду, соответственно, войска начали переправляться на ту сторону. В результате артиллерийского обстрела я был ранен. Также переправа была повреждена. Получив ранение, продолжал руководить, после восстановления переправы всё продолжилось без срывов", – рассказал Сайфуллин о подвиге, за который получил звезду Героя России.
После эвакуации и лечения в Москве Сайфуллин вернулся в зону проведения спецоперации, был вновь ранен. "У меня в планах, конечно, остаться в строю", - добавил полковник.
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