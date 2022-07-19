Форум добровольцев проходит в Адыгее
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Форум добровольцев Юга России и Северного Кавказа открылся в Адыгее, в его работе примут участие около 300 активистов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В Адыгее дан старт Форуму добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Мероприятие будет проходить 19-22 июля, его участниками станут около 300 активистов, руководителей волонтёрских организаций и проектов в сфере добровольчества, представителей курирующих органов власти", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
На открытии форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов присоединился к акции "Книги - Донбассу", он подписал издание "Адыгея: край гор, лесов и водопадов" и передал его для отправки в республики.
© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал издание "Адыгея: край гор, лесов и водопадов"
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал издание "Адыгея: край гор, лесов и водопадов"
"Каждый из вас уже немало сделал для своих земляков. Все вы разные по возрасту, по национальности, но всех объединяет одно, общее стремление – помогать другим. Своим примером вы доказываете, что добро и взаимопомощь стирают любые границы и позволяют преодолевать трудности. Волонтёрство стало важной опорой в сложный период пандемии, и сейчас остаётся очень востребованным в социальной сфере", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе церемонии открытия.
© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяФорум добровольцев Юга России и Северного Кавказа проходит в Адыгее
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Форум добровольцев Юга России и Северного Кавказа проходит в Адыгее
По информации главы Адыгеи, все больше жителей республики сегодня включаются в общественную работу.
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея Баннер акции "Книги - Донбассу" в рамах Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Баннер акции "Книги - Донбассу" в рамах Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
1 из 2
Баннер акции "Книги - Донбассу" в рамах Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
2 из 2
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии Форума добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
"В нашей республике число добровольцев постоянно растёт. Мы поддерживаем такое стремление. В регионе третий год активно работает Ресурсный центр добровольчества "Волонтёры Адыгеи". На своей площадке он объединяет школьников, студентов, работающую молодёжь, "серебряных" волонтёров. Сегодня это уже более 77 тысяч человек", – цитируется Кумпилов.