https://ria.ru/20220719/forum-1803571347.html

Форум добровольцев проходит в Адыгее

Форум добровольцев проходит в Адыгее - РИА Новости, 19.07.2022

Форум добровольцев проходит в Адыгее

Форум добровольцев Юга России и Северного Кавказа открылся в Адыгее, в его работе примут участие около 300 активистов, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T20:56

2022-07-19T20:56

2022-07-19T20:56

республика адыгея

северо-кавказский федеральный округ

мурат кумпилов

южный фо

республика адыгея

волонтеры

волонтерство в россии

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КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Форум добровольцев Юга России и Северного Кавказа открылся в Адыгее, в его работе примут участие около 300 активистов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.На открытии форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов присоединился к акции "Книги - Донбассу", он подписал издание "Адыгея: край гор, лесов и водопадов" и передал его для отправки в республики.По информации главы Адыгеи, все больше жителей республики сегодня включаются в общественную работу."В нашей республике число добровольцев постоянно растёт. Мы поддерживаем такое стремление. В регионе третий год активно работает Ресурсный центр добровольчества "Волонтёры Адыгеи". На своей площадке он объединяет школьников, студентов, работающую молодёжь, "серебряных" волонтёров. Сегодня это уже более 77 тысяч человек", – цитируется Кумпилов.

https://ria.ru/20220617/adygeya-1796108174.html

северо-кавказский федеральный округ

южный фо

республика адыгея

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

северо-кавказский федеральный округ, мурат кумпилов, южный фо, республика адыгея, волонтеры, волонтерство в россии