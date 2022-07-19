https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803385627.html
ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии
ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии - РИА Новости, 19.07.2022
ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии
Евросоюз начинает переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Пизонеро. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:29
2022-07-19T10:29
2022-07-19T11:33
в мире
албания
северная македония
евросоюз
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз начинает переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Пизонеро."Поздравления Северной Македонии и Албании с долгожданным днем! Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие", - написала она.Как отметила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переговоры открываются 19 июля, и сразу после межправительственной конференции, во вторник, "Еврокомиссия и переговорные команды Албании и Северной Македонии начнут работать".
https://ria.ru/20220624/albaniya-1797740900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, албания, северная македония, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
10:29 19.07.2022 (обновлено: 11:33 19.07.2022)
ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии
В ЕК заявили, что ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии