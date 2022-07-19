https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803385627.html

ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии

ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии - РИА Новости, 19.07.2022

ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии

Евросоюз начинает переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Пизонеро. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:29

2022-07-19T10:29

2022-07-19T11:33

в мире

албания

северная македония

евросоюз

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз начинает переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Пизонеро."Поздравления Северной Македонии и Албании с долгожданным днем! Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие", - написала она.Как отметила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переговоры открываются 19 июля, и сразу после межправительственной конференции, во вторник, "Еврокомиссия и переговорные команды Албании и Северной Македонии начнут работать".

https://ria.ru/20220624/albaniya-1797740900.html

албания

северная македония

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, албания, северная македония, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия