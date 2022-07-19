Рейтинг@Mail.ru
ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803385627.html
ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии
ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии - РИА Новости, 19.07.2022
ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии
Евросоюз начинает переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Пизонеро. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:29
2022-07-19T11:33
в мире
албания
северная македония
евросоюз
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1006503864f0baac6b19f941b0eeed5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз начинает переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Пизонеро."Поздравления Северной Македонии и Албании с долгожданным днем! Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие", - написала она.Как отметила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переговоры открываются 19 июля, и сразу после межправительственной конференции, во вторник, "Еврокомиссия и переговорные команды Албании и Северной Македонии начнут работать".
https://ria.ru/20220624/albaniya-1797740900.html
албания
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c26539c46cd776c7f3a5fc5007b32b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, албания, северная македония, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
10:29 19.07.2022 (обновлено: 11:33 19.07.2022)
 
ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии

В ЕК заявили, что ЕС начнет переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз начинает переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Пизонеро.
"Поздравления Северной Македонии и Албании с долгожданным днем! Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие", - написала она.
Как отметила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переговоры открываются 19 июля, и сразу после межправительственной конференции, во вторник, "Еврокомиссия и переговорные команды Албании и Северной Македонии начнут работать".
Премьер-министр Албании Эди Рама на саммите ЕС c лидерами балканских стран - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 09:27
Брюссель не сдержал обещаний по членству в ЕС, заявил премьер Албании
 
В миреАлбанияСеверная МакедонияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала