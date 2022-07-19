https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html

"Собирайте огурцы, лепите пельмени". ЕС больше не хочет помогать украинцам

"Собирайте огурцы, лепите пельмени". ЕС больше не хочет помогать украинцам - РИА Новости, 19.07.2022

"Собирайте огурцы, лепите пельмени". ЕС больше не хочет помогать украинцам

Евросоюз сворачивает программы помощи беженцам с Украины. Люди устали от наплыва мигрантов — в обществе растет напряжение. Поляки подозревают, что к ним едут не РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:00

2022-07-19T08:00

2022-07-19T07:58

специальная военная операция на украине

анджей дуда

украина

латвия

владимир оленченко

российская академия наук

польша

евросоюз

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Елена Попова. Евросоюз сворачивает программы помощи беженцам с Украины. Люди устали от наплыва мигрантов — в обществе растет напряжение. Поляки подозревают, что к ним едут не из-за угрозы жизни, а ради привилегий. Латыши просят украинцев проявить хоть немного уважения и не жаловаться на размер пособий.Пора бы и честь знатьВ знак солидарности с Киевом по латвийской столице развешаны желто-голубые флаги, с экранов телевизоров потоком льются слова поддержки, на сайтах государственных учреждений — информация для переселенцев. Украинцы, обнадеженные лозунгом "Мы вместе!", приезжают в Ригу и понимают, что их там никто особо не ждет.За четыре месяца Латвия приняла 30 тысяч беженцев. Большинство останавливаются в столице. Для города с населением 632 тысячи это ощутимо, но не критично. Тем не менее местные власти заявили о сворачивании программы господдержки: селить больше некуда, денег на содержание нет."Чтобы люди не остались на улице, самоуправление готово в течение двух месяцев выделять средства. Но это чрезвычайное решение, и после 1 сентября мы исчерпаем резервы", — предупредил мэр Риги Мартиньш Стакис. Новоприбывшим власти помогать не намерены.В начале июля в столичный Центр поддержки беженцев обратились более 200 человек, но всем предложили поискать жилье в других муниципалитетах. Власти попросили рижан принять украинцев у себя дома, пообещав компенсацию — 100 евро. Желающих оказалось около сотни.Государство сократило финансирование в три раза — до 100 евро в месяц на человека. Комната в хостеле без особых удобств обойдется в 30 евро в сутки, плюс нужны деньги на еду. Для людей без дохода суммы неподъемные. Власти призывают украинцев устраиваться на работу и даже внесли поправки в законодательство, отменив для них обязательное знание латышского. Но это не помогло.В соцсетях переселенцы жалуются на отсутствие подходящих вакансий и сложности с адаптацией. Местные воспринимают это как оправдание бездействия."Дорогие украинцы. Мы рады вам помочь, но не ведите себя так, чтобы больше не хотелось помогать. Если вам дают возможность заработать, приходите вовремя на работу, поднимайте трубку и не пропадайте. Не жалуйтесь, как вам тут плохо и что пособия маленькие, к врачам большие очереди, все долго ждать и не так, как на Украине. Латвия — маленькая страна, и мы помогаем чем можем", — написала жительница Риги Хельга. И добавила, что речь идет о единичных случаях, но такие истории портят общее впечатление.Хорошего понемножку"Мы ближайшие соседи украинцев, и они могут чувствовать себя у нас в безопасности. Если конфликт снова обострится, к нам побегут еще больше беженцев", — говорил польский президент Анджей Дуда семь лет назад.За последние пять месяцев в Польшу приехали три миллиона украинцев. В крупных городах им предоставили бесплатный проезд на общественном транспорте и поездах, приютившим переселенцев платили девять долларов в сутки за каждого. С 1 июля все это отменили."У нас были огромные социальные пособия — от 300 злотых до более 500 на ребенка, другие льготы. Четыре месяца полной защиты — этого, на наш взгляд, достаточно", — заявил источник Rzeczpospolita со ссылкой на замглавы польского МВД и полномочного представителя правительства страны по делам беженцев Павла Шефернакера.Украинцам надо устраиваться на работу и самим себя обеспечивать. Шефернакер убежден, что многие "в состоянии адаптироваться". Пособия в девять долларов сохранят беременным и многодетным, а также инвалидам.Еще три месяца назад в соцсетях у Анджея Дуды были в основном восторженные комментарии за поддержку Украины. Сейчас часто встречаются настойчивые просьбы обратить внимание на проблемы собственных граждан. По данным опроса, 70 процентов поляков считают, что украинским беженцам следует искать работу."Поляков убедили в том, что принимать украинцев необходимо, потому что им грозит смертельная опасность. Люди добродушно открыли свои сердца и дома. Между тем общество было обмануто. Многие переселенцы <…> покинули районы, не затронутые боевыми действиями, так что непосредственной угрозы их жизни не было. Немало из них приехали собирать пособия и пользоваться другими привилегиями (бесплатные билеты, квартиры)", — написала журналистка издания Mysl Polska Агнешка Пивар.Украинцы сталкиваются с серьезными проблемами при поиске работы в чужой стране: языковой барьер, риск нарваться на мошенников. В группах в соцсетях есть предложения по трудоустройству. Приглашают грузчиков, собирать огурцы, лепить пельмени на частном производстве, а девушек от 18 до 30 лет — подработать "в элитном ночном клубе". Очевидно, вакансии популярностью не пользуются.Необоснованные траты"Решения в отношении Украины принимали в угаре, без глубокой проработки вопроса и учета последствий. ЕС и США действуют на основе бюджета, их финансовые возможности не безграничны. В этом случае выделяли внебюджетные средства — либо разово, либо несколько выплат в надежде, что ситуация скоро стабилизируется", — говорит РИА Новости старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.Экономики стран Восточной Европы дотационные. Например, госбюджет Латвии на 20 процентов формируется за счет ЕС. "Состояние всех трех прибалтийских республик не воодушевляет, и поэтому власти приходят к закономерной мысли: если им не выделят еще денег — а их не выделят, то почему они должны тратиться", — рассуждает эксперт.На ситуацию влияет общая усталость от украинской проблемы и ограниченность ресурсов принимающей стороны."Людям надоели беженцы, которые порой ведут себя вульгарно. Сказывается нехватка денег в условиях, когда нужны расходы на собственные нужды, например, для подготовки к отопительному сезону. Усиливается общественное давление на политиков, поскольку неясно, как долго придется помогать. Кроме того, помимо женщин с детьми, с Украины уехали и мужчины призывного возраста — отказ в поддержке может заставить их вернуться домой и пополнить ряды ВСУ", — объясняет главный редактор Baltnews Андрей Стариков.Это не значит, что в ЕС перестали поддерживать Киев — на военную помощь выделили очередной миллиард. Но вот что будет с беженцами, непонятно.

https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html

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анджей дуда, украина, латвия, владимир оленченко, российская академия наук, польша, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация с украинскими беженцами, киев, владимир зеленский