https://ria.ru/20220719/evropa-1803447362.html

"Один против всех": французы нашли неожиданного спасителя Европы

"Один против всех": французы нашли неожиданного спасителя Европы - РИА Новости, 19.07.2022

"Один против всех": французы нашли неожиданного спасителя Европы

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его слов о вреде санкций. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:52

2022-07-19T13:52

2022-07-19T15:22

россия

москва

сша

евросоюз

виктор орбан

венгрия

цены на нефть

петер сийярто

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его слов о вреде санкций.Ранее Орбан заявил, что европейская экономика, судя по всему, "выстрелила себе в легкие", поэтому сейчас "везде задыхается". Он также отметил, что от украинского конфликта и санкционной политики "Китай выиграет, Америка не проиграет, а Европа пострадает".Многие пользователи согласились с мнением венгерского премьера и пожелали, чтобы таких руководителей в ЕС было побольше."Орбан — один из тех лидеров, у которых еще остался здравый смысл на фоне тотальных заблуждений Брюсселя", — подчеркнул Cyrano."Он просто понял, что санкции против России на самом деле накажут прежде всего жителей западных стран, причем намного суровее, чем русских. Никто у нас не думает серьезно о зиме. А ведь когда придут холода, мы будем замерзать. В этой ситуации Орбан — единственная оппозиция. Он действует по формуле "один против всех, потому что он единственный в ЕС суверенный лидер европейского государства. И нам таких, как он, нужно много — в каждой стране ЕС", — считает Garance."У этого джентльмена хватает смелости, чтобы сказать вслух то, что думают про себя многие европейцы и французы!" — написал française de souche."Нужен независимый аудит того, какое воздействие будут иметь европейские санкции против России — на Москву и на нас, западноевропейские нации. Дело в том, что международные санкции и правда создают проблемы для страны, на которую они нацелены. Но при этом нарушается режим международного разделения труда и конкуренции. В итоге выигрывают США, поскольку получается, что они самый крупный оставшийся свободный игрок на поле международной торговли", — отметил PBa."Очевидно, ЕС и Макрон готовят нас к зиме без отопления и катастрофе в экономике, и все это для того, чтобы поддержать Зеленского, который хочет быть на виду и играть в войнушку. Нам придется заплатить за это очень высокую цену", — посетовал Jilanou."Орбан прав: он громко и четко говорит то, о чем все думают. Увы, теперь-то европейцы понимают, что их благополучие и культура потребления во многом зависели от России", — добавила La Esmeralda."К счастью, Орбан все еще здесь, чтобы спасти Европу", — отметил anonyme."Орбан — единственный, кого волнуют будущее наших экономик и будущее народов ЕС. Другие предпочитают заботиться о внешней политике, не беспокоясь о нас", — подытожили читатели.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть, и готовит седьмой. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.Будапешт при этом решительно выступает, в частности, против эмбарго на российский газ. Как заявлял глава МИД Петер Сийярто, венгерские власти не только не поддержат пакет с рестрикциями против "Газпрома" или Газпромбанка, но не готовы даже обсуждать его.

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https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797775847.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798337984.html

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803138603.html

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Станислав Ванд

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