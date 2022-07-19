https://ria.ru/20220719/deti-1803566180.html
Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины
Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины - РИА Новости, 19.07.2022
Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины
Россия категорически отвергает утверждения о том, что российские власти якобы насильно вывозят детей с территории Украины, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:29
2022-07-19T20:29
2022-07-19T20:30
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дети
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дмитрий полянский
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия категорически отвергает утверждения о том, что российские власти якобы насильно вывозят детей с территории Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.Представители ряда западных государств, в том числе США и Великобритании, регулярно огульно обвиняют Россию в насильном вывозе населения с территории Украины."Мы категорически отвергаем несостоятельные утверждения о том, что российские власти занимаются похищением детей", - сказал Полянский.По его словам, одной из целей проводимой Россией спецоперации на Украине является защита населения и детей Донбасса от преступных действий украинского режима."Согласно данным Межведомственного координационного штаба, по состоянию на 12 июля этого года, с начала специальной военной операции из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуированы 2 497 432 человека, из которых 392 890 детей", - рассказал дипломат.По его словам, в субъектах РФ штатно функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, действуют оперативные штабы по работе с эвакуированными лицами, в которые в том числе входят региональные детские омбудсмены. "Со всеми беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, обеспечением питанием и предметами первой необходимости, выплатой социальных пособий", - отметил первый зампостпреда РФ.
https://ria.ru/20220529/prazdnik-1791609173.html
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в мире, россия, украина, дети, днр, лнр, дмитрий полянский
20:29 19.07.2022 (обновлено: 20:30 19.07.2022)
Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины
Полянский: Россия категорически отвергает обвинения в насильном вывозе детей с Украины