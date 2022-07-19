Рейтинг@Mail.ru
Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/deti-1803566180.html
Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины
Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины - РИА Новости, 19.07.2022
Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины
Россия категорически отвергает утверждения о том, что российские власти якобы насильно вывозят детей с территории Украины, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:29
2022-07-19T20:30
в мире
россия
украина
дети
днр
лнр
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784870320_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_13dbda31caa5619935cc83047f7f7f1e.jpg
ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия категорически отвергает утверждения о том, что российские власти якобы насильно вывозят детей с территории Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.Представители ряда западных государств, в том числе США и Великобритании, регулярно огульно обвиняют Россию в насильном вывозе населения с территории Украины."Мы категорически отвергаем несостоятельные утверждения о том, что российские власти занимаются похищением детей", - сказал Полянский.По его словам, одной из целей проводимой Россией спецоперации на Украине является защита населения и детей Донбасса от преступных действий украинского режима."Согласно данным Межведомственного координационного штаба, по состоянию на 12 июля этого года, с начала специальной военной операции из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуированы 2 497 432 человека, из которых 392 890 детей", - рассказал дипломат.По его словам, в субъектах РФ штатно функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, действуют оперативные штабы по работе с эвакуированными лицами, в которые в том числе входят региональные детские омбудсмены. "Со всеми беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, обеспечением питанием и предметами первой необходимости, выплатой социальных пособий", - отметил первый зампостпреда РФ.
https://ria.ru/20220529/prazdnik-1791609173.html
https://ria.ru/20220719/prestupleniya-1803560990.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784870320_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7aef0bb5d9bd0b79a2bebcbce10d511d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дети, днр, лнр, дмитрий полянский
20:29 19.07.2022 (обновлено: 20:30 19.07.2022)
 
Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины

Полянский: Россия категорически отвергает обвинения в насильном вывозе детей с Украины

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой народной республики
Эвакуация граждан Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Эвакуация граждан Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия категорически отвергает утверждения о том, что российские власти якобы насильно вывозят детей с территории Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Представители ряда западных государств, в том числе США и Великобритании, регулярно огульно обвиняют Россию в насильном вывозе населения с территории Украины.
День защиты детей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 21:21Новости Подмосковья
Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей
"Мы категорически отвергаем несостоятельные утверждения о том, что российские власти занимаются похищением детей", - сказал Полянский.
По его словам, одной из целей проводимой Россией спецоперации на Украине является защита населения и детей Донбасса от преступных действий украинского режима.
"Согласно данным Межведомственного координационного штаба, по состоянию на 12 июля этого года, с начала специальной военной операции из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуированы 2 497 432 человека, из которых 392 890 детей", - рассказал дипломат.
"Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей", - добавил он.
По его словам, в субъектах РФ штатно функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, действуют оперативные штабы по работе с эвакуированными лицами, в которые в том числе входят региональные детские омбудсмены. "Со всеми беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, обеспечением питанием и предметами первой необходимости, выплатой социальных пособий", - отметил первый зампостпреда РФ.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
20:08
Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей
 
В миреРоссияУкраинаДетиДНРЛНРДмитрий Полянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала