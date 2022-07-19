https://ria.ru/20220719/deti-1803566180.html

Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины

Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины - РИА Новости, 19.07.2022

Россия отвергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины

Россия категорически отвергает утверждения о том, что российские власти якобы насильно вывозят детей с территории Украины, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T20:29

2022-07-19T20:29

2022-07-19T20:30

в мире

россия

украина

дети

днр

лнр

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784870320_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_13dbda31caa5619935cc83047f7f7f1e.jpg

ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия категорически отвергает утверждения о том, что российские власти якобы насильно вывозят детей с территории Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.Представители ряда западных государств, в том числе США и Великобритании, регулярно огульно обвиняют Россию в насильном вывозе населения с территории Украины."Мы категорически отвергаем несостоятельные утверждения о том, что российские власти занимаются похищением детей", - сказал Полянский.По его словам, одной из целей проводимой Россией спецоперации на Украине является защита населения и детей Донбасса от преступных действий украинского режима."Согласно данным Межведомственного координационного штаба, по состоянию на 12 июля этого года, с начала специальной военной операции из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуированы 2 497 432 человека, из которых 392 890 детей", - рассказал дипломат.По его словам, в субъектах РФ штатно функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, действуют оперативные штабы по работе с эвакуированными лицами, в которые в том числе входят региональные детские омбудсмены. "Со всеми беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, обеспечением питанием и предметами первой необходимости, выплатой социальных пособий", - отметил первый зампостпреда РФ.

https://ria.ru/20220529/prazdnik-1791609173.html

https://ria.ru/20220719/prestupleniya-1803560990.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дети, днр, лнр, дмитрий полянский