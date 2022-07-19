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Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных по подвиду COVID-19 "кентавр"
Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных по подвиду COVID-19 "кентавр" - РИА Новости, 19.07.2022
Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных по подвиду COVID-19 "кентавр"
Официальных данных о том, что подвид COVID-19 "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:22
2022-07-19T20:22
2022-07-19T20:23
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вадим покровский
москва
общество
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальных данных о том, что подвид COVID-19 "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко.Как отметил академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский, пока трудно сказать, будет ли у "кентавра" массовое распространение или он даст лишь небольшие вспышки."Пока драматизировать ситуацию не стоит", - добавил он.
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вадим покровский, москва, общество, здоровье - общество, российская академия наук
20:22 19.07.2022 (обновлено: 20:23 19.07.2022)
Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных по подвиду COVID-19 "кентавр"
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии данных по заразности подвида коронавируса "кентавр"