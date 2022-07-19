https://ria.ru/20220719/covid-1803565217.html

Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных по подвиду COVID-19 "кентавр"

Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных по подвиду COVID-19 "кентавр" - РИА Новости, 19.07.2022

Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных по подвиду COVID-19 "кентавр"

Официальных данных о том, что подвид COVID-19 "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T20:22

2022-07-19T20:22

2022-07-19T20:23

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вадим покровский

москва

общество

здоровье - общество

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальных данных о том, что подвид COVID-19 "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко.Как отметил академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский, пока трудно сказать, будет ли у "кентавра" массовое распространение или он даст лишь небольшие вспышки."Пока драматизировать ситуацию не стоит", - добавил он.

https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вадим покровский, москва, общество, здоровье - общество, российская академия наук