https://ria.ru/20220719/bespilotniki-1803592876.html

США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА

США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА - РИА Новости, 19.07.2022

США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА

США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России беспилотные летательные аппараты, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:44

2022-07-19T23:44

2022-07-19T23:44

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России беспилотные летательные аппараты, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В Москве и Тегеране ранее опровергли утверждения Белого дома о подготовке сделки, в результате которой сотни дронов могли бы усилить войска РФ, задействованных в спецоперации на Украине.При этом он добавил, что американские власти не стал бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько "отчаянной" становится ситуация в военно-промышленной комплексе России и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине.Местные СМИ ранее писали, что стороны якобы обсуждают покупку порядка 300 беспилотников, и публиковали спутниковые снимки, на которых, по их утверждению, запечатлена демонстрация иранской техники российской делегации.Источник в МИД РФ называл привычным вбросом и нелепым утверждением заявление о якобы достигнутой между РФ и Ираном по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине. Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил РИА Новости, что Путин во время визит в Тегеран не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.

https://ria.ru/20220717/iran-1803032283.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, иран, сша