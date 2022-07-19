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США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА - РИА Новости, 19.07.2022
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США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА
США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА - РИА Новости, 19.07.2022
США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА
США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России беспилотные летательные аппараты, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:44
2022-07-19T23:44
в мире
иран
сша
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России беспилотные летательные аппараты, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В Москве и Тегеране ранее опровергли утверждения Белого дома о подготовке сделки, в результате которой сотни дронов могли бы усилить войска РФ, задействованных в спецоперации на Украине.При этом он добавил, что американские власти не стал бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько "отчаянной" становится ситуация в военно-промышленной комплексе России и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине.Местные СМИ ранее писали, что стороны якобы обсуждают покупку порядка 300 беспилотников, и публиковали спутниковые снимки, на которых, по их утверждению, запечатлена демонстрация иранской техники российской делегации.Источник в МИД РФ называл привычным вбросом и нелепым утверждением заявление о якобы достигнутой между РФ и Ираном по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине. Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил РИА Новости, что Путин во время визит в Тегеран не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.
https://ria.ru/20220717/iran-1803032283.html
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в мире, иран, сша
23:44 19.07.2022
 
США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА

США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА

© Фото : Армия ИранаИранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh
Иранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Армия Ирана
Иранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России беспилотные летательные аппараты, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 13:04
СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена
В Москве и Тегеране ранее опровергли утверждения Белого дома о подготовке сделки, в результате которой сотни дронов могли бы усилить войска РФ, задействованных в спецоперации на Украине.
"Мы не видим никаких признаков, что продажа на самом деле состоялась", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.
При этом он добавил, что американские власти не стал бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько "отчаянной" становится ситуация в военно-промышленной комплексе России и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине.
Местные СМИ ранее писали, что стороны якобы обсуждают покупку порядка 300 беспилотников, и публиковали спутниковые снимки, на которых, по их утверждению, запечатлена демонстрация иранской техники российской делегации.
Источник в МИД РФ называл привычным вбросом и нелепым утверждением заявление о якобы достигнутой между РФ и Ираном по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине. Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил РИА Новости, что Путин во время визит в Тегеран не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 22:23
США и союзники прорабатывают альтернативы на случай отказа Ирана от СВПД
 
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