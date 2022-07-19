Рейтинг@Mail.ru
Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/bayden-1803592099.html
Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме
Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме - РИА Новости, 19.07.2022
Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден не отдыхает после ближневосточного турне, хотя в его графике несколько дней и нет публичных мероприятий, заявил координатор по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:33
2022-07-19T23:34
в мире
сша
саудовская аравия
израиль
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_b3e9026984a4b2a46d8a890b44ee6f8c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отдыхает после ближневосточного турне, хотя в его графике несколько дней и нет публичных мероприятий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.Он не уточнил, чем последние дни занимался Байден.Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что у президента в последние дни были встречи с высокопоставленными представителями администрации. "Он был очень занят, разбираясь с проблемами американцев", - сказала она.Президент США на прошлой неделе посетил Израиль и Саудовскую Аравию. В Белый дом он вернулся в ночь на воскресенье.
https://ria.ru/20220718/bayden-1803343559.html
сша
саудовская аравия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_76d90f5d1b9c7848699bf0c51aa0cb66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, израиль, карин жан-пьер
23:33 19.07.2022 (обновлено: 23:34 19.07.2022)
 
Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме

Байден много работает, а не отдыхает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отдыхает после ближневосточного турне, хотя в его графике несколько дней и нет публичных мероприятий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.
"Президент прилично занят. Если вы не видите чего-то в публичном расписании, это не значит, что не происходит много работы", - сказал Кирби на брифинге на вопрос о том, почему в графике Байдена три дня не было публичных мероприятий.
Он не уточнил, чем последние дни занимался Байден.
Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что у президента в последние дни были встречи с высокопоставленными представителями администрации. "Он был очень занят, разбираясь с проблемами американцев", - сказала она.
Президент США на прошлой неделе посетил Израиль и Саудовскую Аравию. В Белый дом он вернулся в ночь на воскресенье.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 22:54
Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам
 
В миреСШАСаудовская АравияИзраильКарин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала