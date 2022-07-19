https://ria.ru/20220719/bayden-1803592099.html

Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме

Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме - РИА Новости, 19.07.2022

Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден не отдыхает после ближневосточного турне, хотя в его графике несколько дней и нет публичных мероприятий, заявил координатор по... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:33

2022-07-19T23:33

2022-07-19T23:34

в мире

сша

саудовская аравия

израиль

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отдыхает после ближневосточного турне, хотя в его графике несколько дней и нет публичных мероприятий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.Он не уточнил, чем последние дни занимался Байден.Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что у президента в последние дни были встречи с высокопоставленными представителями администрации. "Он был очень занят, разбираясь с проблемами американцев", - сказала она.Президент США на прошлой неделе посетил Израиль и Саудовскую Аравию. В Белый дом он вернулся в ночь на воскресенье.

https://ria.ru/20220718/bayden-1803343559.html

сша

саудовская аравия

израиль

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, саудовская аравия, израиль, карин жан-пьер