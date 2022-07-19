https://ria.ru/20220719/bayden-1803592099.html
Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме
Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме - РИА Новости, 19.07.2022
Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден не отдыхает после ближневосточного турне, хотя в его графике несколько дней и нет публичных мероприятий, заявил координатор по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:33
2022-07-19T23:33
2022-07-19T23:34
в мире
сша
саудовская аравия
израиль
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_b3e9026984a4b2a46d8a890b44ee6f8c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отдыхает после ближневосточного турне, хотя в его графике несколько дней и нет публичных мероприятий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.Он не уточнил, чем последние дни занимался Байден.Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что у президента в последние дни были встречи с высокопоставленными представителями администрации. "Он был очень занят, разбираясь с проблемами американцев", - сказала она.Президент США на прошлой неделе посетил Израиль и Саудовскую Аравию. В Белый дом он вернулся в ночь на воскресенье.
https://ria.ru/20220718/bayden-1803343559.html
сша
саудовская аравия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_76d90f5d1b9c7848699bf0c51aa0cb66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, израиль, карин жан-пьер
23:33 19.07.2022 (обновлено: 23:34 19.07.2022)
Байден много работает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме
Байден много работает, а не отдыхает после ближневосточного турне, заявили в Белом доме