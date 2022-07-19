Рейтинг@Mail.ru
В МИД визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/bayden-1803396470.html
В МИД визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным
В МИД визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным - РИА Новости, 19.07.2022
В МИД визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным
Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию можно назвать бесполезным, ожидаемых результатов американцам добиться не удалось, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:07
2022-07-19T11:24
в мире
джо байден
саудовская аравия
сша
россия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803263107_0:0:2653:1493_1920x0_80_0_0_970f1e3b4c5266f7980a2e3d43554571.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию можно назвать бесполезным, ожидаемых результатов американцам добиться не удалось, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Конечно, арабы так оценивают (как провальный - ред.). (Можно назвать визит) бесполезным по большому счету. Результатов особых, на которые рассчитывали американцы, не удалось добиться", - сказал он.Президент США Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали на том, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.
https://ria.ru/20220718/bayden-1803118297.html
саудовская аравия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803263107_0:0:2653:1989_1920x0_80_0_0_753d79fb3510908f5d7492813b5bf5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, саудовская аравия, сша, россия, опек
11:07 19.07.2022 (обновлено: 11:24 19.07.2022)
 
В МИД визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным

Замглавы МИД Богданов назвал визит Байдена в Саудовскую Аравию бесполезным

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию можно назвать бесполезным, ожидаемых результатов американцам добиться не удалось, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Конечно, арабы так оценивают (как провальный - ред.). (Можно назвать визит) бесполезным по большому счету. Результатов особых, на которые рассчитывали американцы, не удалось добиться", - сказал он.
Президент США Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали на том, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 07:17
Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
 
В миреДжо БайденСаудовская АравияСШАРоссияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала