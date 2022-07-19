11:07 19.07.2022 (обновлено: 11:24 19.07.2022)
В МИД визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным
Замглавы МИД Богданов назвал визит Байдена в Саудовскую Аравию бесполезным
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию можно назвать бесполезным, ожидаемых результатов американцам добиться не удалось, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Конечно, арабы так оценивают (как провальный - ред.). (Можно назвать визит) бесполезным по большому счету. Результатов особых, на которые рассчитывали американцы, не удалось добиться", - сказал он.
Президент США Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали на том, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.