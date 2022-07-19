https://ria.ru/20220719/bayden-1803396470.html

В МИД визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным

В МИД визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным - РИА Новости, 19.07.2022

В МИД визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезным

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию можно назвать бесполезным, ожидаемых результатов американцам добиться не удалось, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:07

2022-07-19T11:07

2022-07-19T11:24

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию можно назвать бесполезным, ожидаемых результатов американцам добиться не удалось, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Конечно, арабы так оценивают (как провальный - ред.). (Можно назвать визит) бесполезным по большому счету. Результатов особых, на которые рассчитывали американцы, не удалось добиться", - сказал он.Президент США Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали на том, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.

https://ria.ru/20220718/bayden-1803118297.html

саудовская аравия

сша

россия

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Дарья Буймова

в мире, джо байден, саудовская аравия, сша, россия, опек