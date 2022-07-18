Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области снизят цены на жилье для участников спецоперации - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20220718/zhile-1803289496.html
В Костромской области снизят цены на жилье для участников спецоперации
В Костромской области снизят цены на жилье для участников спецоперации - РИА Новости, 18.07.2022
В Костромской области снизят цены на жилье для участников спецоперации
Руководство Костромской области договорилось с ведущими застройщиками региона о снижении стоимости жилья для участников специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:42
2022-07-18T17:42
костромская область
общество
жилье
костромская область
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:32:3582:2048_1920x0_80_0_0_f794fa1f1e4dbec4282da2f0f7329937.jpg
КОСТРОМА, 18 июл – РИА Новости. Руководство Костромской области договорилось с ведущими застройщиками региона о снижении стоимости жилья для участников специальной военной операции, сообщила администрация региона."Регион проработал с застройщиками вопрос возможности снижения стоимости жилья для участников специальной операции… Заместитель губернатора Костромской области Иван Богданов от имени главы региона поблагодарил руководителей строительных компаний за готовность поддержать людей, которые защищают безопасность жителей Донбасса и России и стоят на страже национальных интересов страны", - говорится в сообщении.Администрация региона отмечает, что задачу ввести соответствующую меру дополнительной поддержки участников спецоперации поставил губернатор Сергей Ситников. Предоставить скидки готовы ведущие застройщики Костромской области. Сообщается, что Костромская область в рамках задач, определенных губернатором, реализует комплекс мероприятий по поддержке военнослужащих – участников специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, а также членов их семей.Решаются вопросы с медицинским и социальным обслуживанием, вводятся дополнительные льготы. Так, дети военнослужащих получают бесплатные путевки в загородные лагеря региона, медицинское сопровождение обеспечено на базе госпиталя ветеранов и специализированных отделений областной клинической больницы, ветераны боевых действий освобождаются от уплаты транспортного налога, информирует областная администрация.
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799361517.html
костромская область
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76c64275e0a09023f9ddac522af27294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, костромская область, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
17:42 18.07.2022
 
В Костромской области снизят цены на жилье для участников спецоперации

Костромские власти договорились о снижении цен на жилье для участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Сусанинская площадь в Костроме. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 18 июл – РИА Новости. Руководство Костромской области договорилось с ведущими застройщиками региона о снижении стоимости жилья для участников специальной военной операции, сообщила администрация региона.
"Регион проработал с застройщиками вопрос возможности снижения стоимости жилья для участников специальной операции… Заместитель губернатора Костромской области Иван Богданов от имени главы региона поблагодарил руководителей строительных компаний за готовность поддержать людей, которые защищают безопасность жителей Донбасса и России и стоят на страже национальных интересов страны", - говорится в сообщении.
Администрация региона отмечает, что задачу ввести соответствующую меру дополнительной поддержки участников спецоперации поставил губернатор Сергей Ситников. Предоставить скидки готовы ведущие застройщики Костромской области. Сообщается, что Костромская область в рамках задач, определенных губернатором, реализует комплекс мероприятий по поддержке военнослужащих – участников специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, а также членов их семей.
Решаются вопросы с медицинским и социальным обслуживанием, вводятся дополнительные льготы. Так, дети военнослужащих получают бесплатные путевки в загородные лагеря региона, медицинское сопровождение обеспечено на базе госпиталя ветеранов и специализированных отделений областной клинической больницы, ветераны боевых действий освобождаются от уплаты транспортного налога, информирует областная администрация.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 17:45Специальная военная операция на Украине
Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветеранов
 
Костромская областьОбществоЖильеКостромская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала