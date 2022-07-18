https://ria.ru/20220718/zhile-1803289496.html

В Костромской области снизят цены на жилье для участников спецоперации

В Костромской области снизят цены на жилье для участников спецоперации - РИА Новости, 18.07.2022

В Костромской области снизят цены на жилье для участников спецоперации

Руководство Костромской области договорилось с ведущими застройщиками региона о снижении стоимости жилья для участников специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:42

2022-07-18T17:42

2022-07-18T17:42

костромская область

общество

жилье

костромская область

россия

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ситуация в днр и лнр

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КОСТРОМА, 18 июл – РИА Новости. Руководство Костромской области договорилось с ведущими застройщиками региона о снижении стоимости жилья для участников специальной военной операции, сообщила администрация региона."Регион проработал с застройщиками вопрос возможности снижения стоимости жилья для участников специальной операции… Заместитель губернатора Костромской области Иван Богданов от имени главы региона поблагодарил руководителей строительных компаний за готовность поддержать людей, которые защищают безопасность жителей Донбасса и России и стоят на страже национальных интересов страны", - говорится в сообщении.Администрация региона отмечает, что задачу ввести соответствующую меру дополнительной поддержки участников спецоперации поставил губернатор Сергей Ситников. Предоставить скидки готовы ведущие застройщики Костромской области. Сообщается, что Костромская область в рамках задач, определенных губернатором, реализует комплекс мероприятий по поддержке военнослужащих – участников специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, а также членов их семей.Решаются вопросы с медицинским и социальным обслуживанием, вводятся дополнительные льготы. Так, дети военнослужащих получают бесплатные путевки в загородные лагеря региона, медицинское сопровождение обеспечено на базе госпиталя ветеранов и специализированных отделений областной клинической больницы, ветераны боевых действий освобождаются от уплаты транспортного налога, информирует областная администрация.

https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799361517.html

костромская область

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, жилье, костромская область, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр