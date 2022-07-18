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Музей Мирового океана станет первым заповедником в Калининградской области - РИА Новости, 18.07.2022
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Культура
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Музей Мирового океана станет первым заповедником в Калининградской области
Музей Мирового океана станет первым заповедником в Калининградской области - РИА Новости, 18.07.2022
Музей Мирового океана станет первым заповедником в Калининградской области
Музей Мирового океана получит статус первого музея-заповедника в Калининградской области, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:32
2022-07-18T12:32
культура
музей мирового океана
культура
новости культуры
музеи
ольга любимова
новости - туризм
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Музей Мирового океана получит статус первого музея-заповедника в Калининградской области, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Как отметила министр, статус музея-заповедника позволит решить вопросы безопасности и доступности музея, "тем самым создаст единую экосистему территории музея-заповедника, его фондов, памятников истории, культуры и природы"."Также среди основных задач концепции развития учреждения до 2025 года: увеличение охвата и количества партнерских выставок, представление музейных проектов на судах и в портах России, увеличение количества организованных туристических групп и создание комфортных условий для посетителей", — добавила она.Министр отметила, что Музей Мирового океана является единственным в России комплексным музеем науки и техники, его основной фонд состоит из 100 тысяч единиц хранения.
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музей мирового океана, культура, новости культуры, музеи, ольга любимова, новости - туризм
12:32 18.07.2022
 
Музей Мирового океана станет первым заповедником в Калининградской области

Музей Мирового океана станет первым музеем-заповедником в Калининградской области

© Depositphotos / NadyZima_klgd Музей мирового океана в Калининграде
 Музей мирового океана в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Depositphotos / NadyZima_klgd
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Музей Мирового океана получит статус первого музея-заповедника в Калининградской области, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Музей Мирового океана станет первым музеем-заповедником в Калининградской области", — написала Любимова в своем Telegram-канале.
Как отметила министр, статус музея-заповедника позволит решить вопросы безопасности и доступности музея, "тем самым создаст единую экосистему территории музея-заповедника, его фондов, памятников истории, культуры и природы".
"Также среди основных задач концепции развития учреждения до 2025 года: увеличение охвата и количества партнерских выставок, представление музейных проектов на судах и в портах России, увеличение количества организованных туристических групп и создание комфортных условий для посетителей", — добавила она.
Министр отметила, что Музей Мирового океана является единственным в России комплексным музеем науки и техники, его основной фонд состоит из 100 тысяч единиц хранения.
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КультураМузей Мирового океанаКультураНовости культурыМузеиОльга ЛюбимоваНовости - Туризм
 
 
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