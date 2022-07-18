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Музей Мирового океана станет первым заповедником в Калининградской области

Музей Мирового океана станет первым заповедником в Калининградской области - РИА Новости, 18.07.2022

Музей Мирового океана станет первым заповедником в Калининградской области

Музей Мирового океана получит статус первого музея-заповедника в Калининградской области, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:32

2022-07-18T12:32

2022-07-18T12:32

культура

музей мирового океана

культура

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ольга любимова

новости - туризм

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Музей Мирового океана получит статус первого музея-заповедника в Калининградской области, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Как отметила министр, статус музея-заповедника позволит решить вопросы безопасности и доступности музея, "тем самым создаст единую экосистему территории музея-заповедника, его фондов, памятников истории, культуры и природы"."Также среди основных задач концепции развития учреждения до 2025 года: увеличение охвата и количества партнерских выставок, представление музейных проектов на судах и в портах России, увеличение количества организованных туристических групп и создание комфортных условий для посетителей", — добавила она.Министр отметила, что Музей Мирового океана является единственным в России комплексным музеем науки и техники, его основной фонд состоит из 100 тысяч единиц хранения.

https://ria.ru/20220714/seyf-1802357034.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

музей мирового океана, культура, новости культуры, музеи, ольга любимова, новости - туризм