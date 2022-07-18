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Жена Юдашкина показала новорожденную внучку - РИА Новости, 18.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220718/yudashkina-1803142418.html
Жена Юдашкина показала новорожденную внучку
Жена Юдашкина показала новорожденную внучку - РИА Новости, 18.07.2022
Жена Юдашкина показала новорожденную внучку
Жена Валентина Юдашкина Марина показала в социальных сетях новорожденную внучку. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:34
2022-07-18T10:34
шоубиз
знаменитости
валентин юдашкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жена Валентина Юдашкина Марина показала в социальных сетях новорожденную внучку.Для дочери Галины малышка стала третьим ребенком в семье. Долгое время девушка живет в Гонконге. Она признавалась, что во время беременности ей не хватало тишины.Девочку назвали оригинальным именем – Агата Ариелла.Ранее Марина показала полностью поседевшего Валентина. Долгое время модельер борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
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знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес
10:34 18.07.2022
 
Жена Юдашкина показала новорожденную внучку

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина показала новорожденную внучку

© Фото, опубликованное Мариной Юдашкиной в социальной сетиМарина Юдашкина с внучкой
Марина Юдашкина с внучкой
© Фото, опубликованное Мариной Юдашкиной в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жена Валентина Юдашкина Марина показала в социальных сетях новорожденную внучку.

"Самая счастливая бабушка!" – гордо написала Марина.

Для дочери Галины малышка стала третьим ребенком в семье. Долгое время девушка живет в Гонконге. Она признавалась, что во время беременности ей не хватало тишины.

"В эту беременность хотелось тишины, спокойствия и любви", – писала Галина.

Девочку назвали оригинальным именем – Агата Ариелла.
Ранее Марина показала полностью поседевшего Валентина. Долгое время модельер борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
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