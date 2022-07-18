https://ria.ru/20220718/yudashkina-1803142418.html
Жена Юдашкина показала новорожденную внучку
Жена Юдашкина показала новорожденную внучку - РИА Новости, 18.07.2022
Жена Юдашкина показала новорожденную внучку
Жена Валентина Юдашкина Марина показала в социальных сетях новорожденную внучку. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:34
2022-07-18T10:34
2022-07-18T10:34
шоубиз
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валентин юдашкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жена Валентина Юдашкина Марина показала в социальных сетях новорожденную внучку.Для дочери Галины малышка стала третьим ребенком в семье. Долгое время девушка живет в Гонконге. Она признавалась, что во время беременности ей не хватало тишины.Девочку назвали оригинальным именем – Агата Ариелла.Ранее Марина показала полностью поседевшего Валентина. Долгое время модельер борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
https://ria.ru/20220718/vaykule-1803129212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес
Жена Юдашкина показала новорожденную внучку
Жена модельера Валентина Юдашкина Марина показала новорожденную внучку