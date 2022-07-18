https://ria.ru/20220718/yudashkina-1803142418.html

Жена Юдашкина показала новорожденную внучку

Жена Юдашкина показала новорожденную внучку - РИА Новости, 18.07.2022

Жена Юдашкина показала новорожденную внучку

Жена Валентина Юдашкина Марина показала в социальных сетях новорожденную внучку. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:34

2022-07-18T10:34

2022-07-18T10:34

шоубиз

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валентин юдашкин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жена Валентина Юдашкина Марина показала в социальных сетях новорожденную внучку.Для дочери Галины малышка стала третьим ребенком в семье. Долгое время девушка живет в Гонконге. Она признавалась, что во время беременности ей не хватало тишины.Девочку назвали оригинальным именем – Агата Ариелла.Ранее Марина показала полностью поседевшего Валентина. Долгое время модельер борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.

https://ria.ru/20220718/vaykule-1803129212.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес