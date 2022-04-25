https://ria.ru/20220425/yudashkin-1785289369.html
Супруга Юдашкина показала полностью поседевшего модельера
Супруга Юдашкина показала полностью поседевшего модельера - РИА Новости, 25.04.2022
Супруга Юдашкина показала полностью поседевшего модельера
Марина Юдашкина показала поседевшего Валентина в социальных сетях. На свежем фото они позируют на фоне дверей и поздравляют подписчиков с церковным праздником. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:29
2022-04-25T12:29
2022-04-25T12:29
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валентин юдашкин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Марина Юдашкина показала поседевшего Валентина в социальных сетях. На свежем фото они позируют на фоне дверей и поздравляют подписчиков с церковным праздником.Пользователи отметили здоровой вид Валентина.Юдашкин после новостей о болезни стал реже появляться на светских мероприятиях. Тем не менее, каждым его выходом супруга Марина старается делиться с поклонниками.Ранее они посетили театр Олега Табакова: модельер был в шапке и солнцезащитных очках.Долгое время Валентин борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
https://ria.ru/20220413/bilan-1783326647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала полностью поседевшего модельера
Марина Юдашкина показала полностью поседевшего модельера