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Супруга Юдашкина показала полностью поседевшего модельера - РИА Новости, 25.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220425/yudashkin-1785289369.html
Супруга Юдашкина показала полностью поседевшего модельера
Супруга Юдашкина показала полностью поседевшего модельера - РИА Новости, 25.04.2022
Супруга Юдашкина показала полностью поседевшего модельера
Марина Юдашкина показала поседевшего Валентина в социальных сетях. На свежем фото они позируют на фоне дверей и поздравляют подписчиков с церковным праздником. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:29
2022-04-25T12:29
шоубиз
знаменитости
валентин юдашкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Марина Юдашкина показала поседевшего Валентина в социальных сетях. На свежем фото они позируют на фоне дверей и поздравляют подписчиков с церковным праздником.Пользователи отметили здоровой вид Валентина.Юдашкин после новостей о болезни стал реже появляться на светских мероприятиях. Тем не менее, каждым его выходом супруга Марина старается делиться с поклонниками.Ранее они посетили театр Олега Табакова: модельер был в шапке и солнцезащитных очках.Долгое время Валентин борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
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знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес
12:29 25.04.2022
 
Супруга Юдашкина показала полностью поседевшего модельера

Марина Юдашкина показала полностью поседевшего модельера

© Фото : @MarinaYudashkina/TelegramВалентин и Марина Юдашкины
Валентин и Марина Юдашкины - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : @MarinaYudashkina/Telegram
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Марина Юдашкина показала поседевшего Валентина в социальных сетях. На свежем фото они позируют на фоне дверей и поздравляют подписчиков с церковным праздником.

"Светлой Пасхи! Мира! Добра! Любви!" – написала Марина.

Пользователи отметили здоровой вид Валентина.

"Прекрасно выглядите!", "Какие же вы красивые", "Здоровья Валентину", – написали в комментариях.

Юдашкин после новостей о болезни стал реже появляться на светских мероприятиях. Тем не менее, каждым его выходом супруга Марина старается делиться с поклонниками.
Ранее они посетили театр Олега Табакова: модельер был в шапке и солнцезащитных очках.
Долгое время Валентин борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
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