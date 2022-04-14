https://ria.ru/20220414/yudashkin-1783503923.html

Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера

Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера - РИА Новости, 14.04.2022

Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера

Марина Юдашкина в социальных сетях поделилась свежим фото с модельером: вместе с супругом они на днях посетили театр Олега Табакова. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:00

2022-04-14T14:00

2022-04-14T14:00

шоубиз

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валентин юдашкин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Марина Юдашкина в социальных сетях поделилась свежим фото с модельером: вместе с супругом они на днях посетили театр Олега Табакова.Женщина выбрала лаконичный черный образ, в то время как Юдашкин предпочел более свободный формат одежды: на нем был зеленый кардиган, одетый поверх футболки, очки и шапка.В комментариях пользователи обрадовались новому фото: в последнее время модельер нечасто посещает светские мероприятия из-за болезни.Долгое время Валентин борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.

https://ria.ru/20220413/bilan-1783326647.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес