https://ria.ru/20220414/yudashkin-1783503923.html
Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера
Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера - РИА Новости, 14.04.2022
Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера
Марина Юдашкина в социальных сетях поделилась свежим фото с модельером: вместе с супругом они на днях посетили театр Олега Табакова. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:00
2022-04-14T14:00
2022-04-14T14:00
шоубиз
знаменитости
валентин юдашкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Марина Юдашкина в социальных сетях поделилась свежим фото с модельером: вместе с супругом они на днях посетили театр Олега Табакова.Женщина выбрала лаконичный черный образ, в то время как Юдашкин предпочел более свободный формат одежды: на нем был зеленый кардиган, одетый поверх футболки, очки и шапка.В комментариях пользователи обрадовались новому фото: в последнее время модельер нечасто посещает светские мероприятия из-за болезни.Долгое время Валентин борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
https://ria.ru/20220413/bilan-1783326647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера
Марина Юдашкина показала свежее фото модельера во время посещения театра