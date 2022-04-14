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Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера - РИА Новости, 14.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220414/yudashkin-1783503923.html
Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера
Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера - РИА Новости, 14.04.2022
Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера
Марина Юдашкина в социальных сетях поделилась свежим фото с модельером: вместе с супругом они на днях посетили театр Олега Табакова. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:00
2022-04-14T14:00
шоубиз
знаменитости
валентин юдашкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Марина Юдашкина в социальных сетях поделилась свежим фото с модельером: вместе с супругом они на днях посетили театр Олега Табакова.Женщина выбрала лаконичный черный образ, в то время как Юдашкин предпочел более свободный формат одежды: на нем был зеленый кардиган, одетый поверх футболки, очки и шапка.В комментариях пользователи обрадовались новому фото: в последнее время модельер нечасто посещает светские мероприятия из-за болезни.Долгое время Валентин борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
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знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес
14:00 14.04.2022
 
Супруга Юдашкина показала свежее фото модельера

Марина Юдашкина показала свежее фото модельера во время посещения театра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодельер Валентин Юдашкин с женой Мариной
Модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Марина Юдашкина в социальных сетях поделилась свежим фото с модельером: вместе с супругом они на днях посетили театр Олега Табакова.
Женщина выбрала лаконичный черный образ, в то время как Юдашкин предпочел более свободный формат одежды: на нем был зеленый кардиган, одетый поверх футболки, очки и шапка.
© Фото : @MarinaYudashkina / TelegramФотография из Telegram-аккаунта Марины Юдашкиной
Фотография из Telegram-аккаунта Марины Юдашкиной - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : @MarinaYudashkina / Telegram
В комментариях пользователи обрадовались новому фото: в последнее время модельер нечасто посещает светские мероприятия из-за болезни.

"Вы с Валентином замечательные!", "Рады вас видеть", "Выглядите как ангелы-хранители друг для друга", – отметили подписчики.

Долгое время Валентин борется с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
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