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Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране
Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране - РИА Новости, 18.07.2022
Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране обсудит вопрос вывоза зерна из украинских портов, сообщил во... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:03
2022-07-18T16:03
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране обсудит вопрос вывоза зерна из украинских портов, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Да, конечно. Это будет обсуждаться. Работа ведётся весьма активно. Вы знаете, что 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырёхсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов. Кроме того, обусловлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле. Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами (России и Турции - ред.) - это сто процентов", - сказал Ушаков.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика
16:03 18.07.2022
 
Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране обсудит вопрос вывоза зерна из украинских портов, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, конечно. Это будет обсуждаться. Работа ведётся весьма активно. Вы знаете, что 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырёхсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов. Кроме того, обусловлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле. Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами (России и Турции - ред.) - это сто процентов", - сказал Ушаков.
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