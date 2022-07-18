Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране обсудит вопрос вывоза зерна из украинских портов, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, конечно. Это будет обсуждаться. Работа ведётся весьма активно. Вы знаете, что 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырёхсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов. Кроме того, обусловлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле. Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами (России и Турции - ред.) - это сто процентов", - сказал Ушаков.