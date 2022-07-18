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Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране

Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране - РИА Новости, 18.07.2022

Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране обсудит вопрос вывоза зерна из украинских портов, сообщил во... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:03

2022-07-18T16:03

2022-07-18T16:03

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране обсудит вопрос вывоза зерна из украинских портов, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Да, конечно. Это будет обсуждаться. Работа ведётся весьма активно. Вы знаете, что 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырёхсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов. Кроме того, обусловлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле. Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами (России и Турции - ред.) - это сто процентов", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20220716/zerno-1802985715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика