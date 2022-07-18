https://ria.ru/20220718/vrachi-1803243896.html
Путин поручил расширить возможности онлайн-записи к врачам
Путин поручил расширить возможности онлайн-записи к врачам - РИА Новости, 18.07.2022
Путин поручил расширить возможности онлайн-записи к врачам
Не всем пациентам российских лечебных учреждений удается записаться к врачу онлайн, надо расширять действие этой услуги, для этого технологически все готово,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:46
2022-07-18T15:46
2022-07-18T15:48
общество
москва
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не всем пациентам российских лечебных учреждений удается записаться к врачу онлайн, надо расширять действие этой услуги, для этого технологически все готово, заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам."О количестве тех, кто имеет возможность теперь записаться к врачу онлайн и назвали цифры даже - там десятки миллионов. Вместе с тем, хотел бы обратить ваше внимание на то, что из опрошенных пациентов только в 20% удается записаться к врачу онлайн - электронным способом. А получить, скажем, рецепт таким же образом возможно только в Москве и в ряде других регионов, где проводится эксперимент", - сказал Путин.Он отметил, что нужно расширять возможности электронной записи к врачу. Он назвал это вопросом, который можно решить "несмотря ни на какие ограничения". Путин сказал, что для расширения действия этой услуги технологически все готово.Российский лидер заявил, что нужно сосредоточить больше внимания на этой услуге, потому что она востребована "десятками миллионов наших граждан".
https://ria.ru/20220718/koronavirus-1803219141.html
https://ria.ru/20220606/tsifrovizatsiya-1793407622.html
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РИА Новости
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общество, москва, владимир путин
15:46 18.07.2022 (обновлено: 15:48 18.07.2022)
Путин поручил расширить возможности онлайн-записи к врачам
Президент Путин поручил расширить возможности онлайн-записи к врачам
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не всем пациентам российских лечебных учреждений удается записаться к врачу онлайн, надо расширять действие этой услуги, для этого технологически все готово, заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
"О количестве тех, кто имеет возможность теперь записаться к врачу онлайн и назвали цифры даже - там десятки миллионов. Вместе с тем, хотел бы обратить ваше внимание на то, что из опрошенных пациентов только в 20% удается записаться к врачу онлайн - электронным способом. А получить, скажем, рецепт таким же образом возможно только в Москве
и в ряде других регионов, где проводится эксперимент", - сказал Путин.
Он отметил, что нужно расширять возможности электронной записи к врачу. Он назвал это вопросом, который можно решить "несмотря ни на какие ограничения". Путин сказал, что для расширения действия этой услуги технологически все готово.
"Вот та же электронная запись к врачу - это от нас все зависит. У нас все есть для этого, для того, чтобы расширять эту работу. Технологически все готово. Ну все же есть!", - сказал президент.
Российский лидер заявил, что нужно сосредоточить больше внимания на этой услуге, потому что она востребована "десятками миллионов наших граждан".