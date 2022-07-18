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Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
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Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам
Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам - РИА Новости, 18.07.2022
Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам
Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:41
2022-07-18T10:03
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нигерия
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Из-за пандемии все приостановилось, мы только недавно снова начали выдавать визы, в прошлом году не выдавали. Но тем туристам и бизнесменам, которые хотят приехать, мы охотно выдаем визы", - сказал он.При этом никаких трудностей при оплате консульского сбора не возникает, заверил посол.Шеху также отметил, что между странами на данный момент отсутствует прямое авиасообщение, однако можно летать с пересадкой в ОАЭ или Турции.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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новости - туризм, нигерия, россия
09:41 18.07.2022 (обновлено: 10:03 18.07.2022)
 
Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам

Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва из-за пандемии

© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Flickr / Shariz Chakera
Город Кано, Нигерия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.
"Из-за пандемии все приостановилось, мы только недавно снова начали выдавать визы, в прошлом году не выдавали. Но тем туристам и бизнесменам, которые хотят приехать, мы охотно выдаем визы", - сказал он.
При этом никаких трудностей при оплате консульского сбора не возникает, заверил посол.
Шеху также отметил, что между странами на данный момент отсутствует прямое авиасообщение, однако можно летать с пересадкой в ОАЭ или Турции.
Читайте полный текст интервью >>>
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
03:46
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху
 
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