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Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам
Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам - РИА Новости, 18.07.2022
Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам
Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:41
2022-07-18T09:41
2022-07-18T10:03
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Из-за пандемии все приостановилось, мы только недавно снова начали выдавать визы, в прошлом году не выдавали. Но тем туристам и бизнесменам, которые хотят приехать, мы охотно выдаем визы", - сказал он.При этом никаких трудностей при оплате консульского сбора не возникает, заверил посол.Шеху также отметил, что между странами на данный момент отсутствует прямое авиасообщение, однако можно летать с пересадкой в ОАЭ или Турции.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, нигерия, россия
09:41 18.07.2022 (обновлено: 10:03 18.07.2022)
Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам
Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва из-за пандемии
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.
"Из-за пандемии все приостановилось, мы только недавно снова начали выдавать визы, в прошлом году не выдавали. Но тем туристам и бизнесменам, которые хотят приехать, мы охотно выдаем визы", - сказал он.
При этом никаких трудностей при оплате консульского сбора не возникает, заверил посол.
Шеху также отметил, что между странами на данный момент отсутствует прямое авиасообщение, однако можно летать с пересадкой в ОАЭ
или Турции
.