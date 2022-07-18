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Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам

Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам - РИА Новости, 18.07.2022

Посольство Нигерии возобновило выдачу виз россиянам

Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:41

2022-07-18T09:41

2022-07-18T10:03

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Посольство Нигерии начало выдавать визы россиянам после перерыва, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Из-за пандемии все приостановилось, мы только недавно снова начали выдавать визы, в прошлом году не выдавали. Но тем туристам и бизнесменам, которые хотят приехать, мы охотно выдаем визы", - сказал он.При этом никаких трудностей при оплате консульского сбора не возникает, заверил посол.Шеху также отметил, что между странами на данный момент отсутствует прямое авиасообщение, однако можно летать с пересадкой в ОАЭ или Турции.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220718/mir-1803113951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, нигерия, россия